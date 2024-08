6 mesi di fibra a 17 euro: la nuova offerta di Aruba

Diciamocelo: niente è più eccitante del trovare una nuova offerta Internet che sembra fatta apposta per risparmiare e riempire di più la tua casella email con bollette che quasi ti piacciono. 6 mesi di fibra a un prezzo stracciato? Solo grazie ad Aruba!

Il provider, conosciuto più per i suoi server e data center, ha lanciato un'offerta davvero irresistibile: soli 17,69 euro al mese per i primi sei mesi. Connessione rapida e affidabile che, passateci il gioco di parole, fila liscia come l'olio. Dopo questo periodo promozionale, il prezzo aumenta a 24,90 euro, sempre più basso di tanti altri operatori.

6 mesi di fibra: l'affare dell’estate

Questa offerta di Aruba non ha solo un prezzo interessante, ma include pure funzionalità davvero interessanti. Un esempio? La funzione Stop&Go. Non è il nome di un nuovo gioco per smartphone, ma un'opzione intelligente che ti permette di sospendere la connessione per un massimo di 30 giorni all’anno. Perfetta se stai programmando un viaggio intorno al mondo.

Vediamo un altro punto focale: l'indirizzo IPv6 statico. Non sarà un argomento da bar, ma è estremamente utile per la domotica fai-da-te, in quanto di permette di gestire i tuoi gadget smart con la precisione di un orologio svizzero. Vuoi controllare il frigorifero o le luci di casa mentre sei in ufficio? Facile come bere un bicchier d’acqua!

Se tutto questo ti sembra complicato, non ti preoccupare. Attivare il servizio di Aruba è più facile che accendere la TV. Collegati al sito, verifica la copertura nella tua zona e, se rientri nelle aree fortunate, completa l'acquisto. Un tecnico verrà a casa tua per installare la linea e arrivare il router Wi-Fi di Aruba. Adesso puoi navigare fino a 1 Gbps.

6 mesi di fibra a soli 17,69 euro al mese. È il momento di sfruttare questa offerta prima che finisca. Alla prossima bolletta light!

