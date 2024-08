5 serie da non perdere su Disney+

Disney+ è sempre più un punto di riferimento per il settore delle serie TV, con un catalogo in costante crescita e tante produzioni di alto livello da guardare in streaming. Questo mese di agosto appena iniziato è l'occasione giusta per recuperare alcune delle migliori serie disponibili sulla piattaforma di streaming di Disney.

Per accedere al servizio, ricordiamo, è necessario un abbonamento. Sono disponibili tre piani tra cui scegliere, con un costo a partire da 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito è possibile visitare il sito ufficiale di Disney+ tramite il box qui di sotto e poi completare l'attivazione dell'abbonamento desiderato.

5 serie da guardare su Disney+ oggi

Il catalogo di Disney+ è ricco di contenuti. Una delle serie più interessanti da guardare è sicuramente Shogun. Si tratta di una delle produzioni di maggior successo degli ultimi mesi per l'intero settore delle serie TV che porta lo spettatore nel Giappone del 1600.

Un'altra serie da non perdere è Ahsoka. Si tratta di una delle produzioni legate all'universo di Star Wars. La prima stagione è stata molto apprezzata dal pubblico, anche per via dei collegamenti con le serie animate realizzate negli ultimi anni. Nel ruolo della protagonista, Ahsoka, c'è Rosario Dawson.

The Bear è un vero e proprio must per tutti gli utenti Disney+. La serie unisce drama e commedia e racconta le avventure (e le disavventure) di uno chef impegnato nella missione quasi impossibile di gestire la paninoteca di famiglia, trasformandola in un locale di fascia superiore.

Tra le serie Marvel, invece, la scelta non può che ricadere su Loki, una delle produzioni più apprezzate della Marvel degli ultimi anni. Disponibile in due stagioni, la serie ha un cast stellare, con protagonista Tom Hiddleston che torna a interpretare Loki.

Un'altra serie da non perdere su Disney+ è The Vail. Si tratta di una spy story ambientata in Europa e ricca di colpi di scena. Per gli amanti del genere, questa serie è fortemente consigliata e rappresenta una delle produzioni da non perdere sulla piattaforma.

Per accedere a Disney+ è possibile attivare un nuovo abbonamento, disponibile a partire da 5,99 euro al mese. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.