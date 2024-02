5 criptovalute economiche

La capitalizzazione di mercato globale del settore delle criptovalute è attualmente di 2 bilioni di dollari e si prevede che il settore possa crescere di circa l'8% nei prossimi cinque anni. Questa impressionante serie di cifre sottolinea la velocità con cui gli asset crittografici stanno entrando nella finanza tradizionale.

Sviluppi come il lancio di ETF sulle criptovalute negli Stati Uniti hanno contribuito a democratizzare l'accesso a questi asset basati sulla blockchain. Nonostante ciò, gran parte del mondo sta ancora evitando di esplorare le criptovalute a causa di un mito: le criptovalute sono costose.

Una semplice ricerca sul web può sfatare questo mito e fornire diverse opzioni a basso costo. Queste opzioni includono criptovalute come InQubeta (QUBE), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Tron (TRX) e Stellar (XLM). Questi sono alcuni dei migliori altcoin che si possono trovare oggi sul mercato e possono anche offrire i vantaggi della diversificazione. Al fine di scoprire di più sul perché questi token sono così altamente raccomandati, ecco una descrizione delle caratteristiche principali di questi interessanti ecosistemi.

1. InQubeta: rafforzare la rete di startup AI

InQubeta è una piattaforma basata su Ethereum dove le startup possono trovare risorse per la crescita del business e per scalare i loro progetti di intelligenza artificiale. Queste risorse possono aiutare le startup a trovare opportunità di finanziamento, a farsi guidare da professionisti esperti e a creare il giusto entusiasmo per il loro marchio.

Sfruttando InQubeta, le startup possono lavorare a nuovi progetti di AI senza preoccuparsi di come finanziarli. Per usufruire di qualsiasi funzione della piattaforma o per effettuare una transazione, gli acquirenti dovranno utilizzare la criptovaluta nativa nota come token QUBE.

L'offerta di token QUBE ha un tetto massimo di 1,5 miliardi e circa il 65% è destinato alla vendita. È stata lanciata nel 2023 ed è stata tra le migliori ICO dell'anno. La sua ICO ha raccolto finora oltre 9,9 milioni di dollari.

Il token non è solo un modello di pagamento ma anche uno strumento di potenziamento sia per gli utenti di criptovalute che per le startup. Il token può essere messo in staking per ottenere un reddito passivo. Facendo staking con i propri asset, i possessori di token contribuiscono alla crescita della blockchain.

In cambio, ricevono un reddito passivo per tutto il tempo in cui il token rimane bloccato nella pool di liquidità di InQubeta. Le ricompense per lo staking vengono pagate da una pool separata finanziata dalle entrate fiscali.

QUBE viene utilizzato per investire in progetti di startup attraverso il marketplace NFT di InQubeta. Gli NFT scambiati sul portale sono creati a partire dalle offerte presentate dalle startup che hanno bisogno di fondi.

Queste offerte contengono tutte le informazioni relative al progetto e ai vantaggi per l'investitore.

Gli acquirenti di NFT possono scegliere di acquistare l'intero asset o una sua frazione.

Il token è costruito su un modello deflazionistico, fatto che significa che i suoi rendimenti non crollano quando il mercato è in rosso. L'offerta di un asset deflazionario è regolata in base alle condizioni di mercato per ridurre al minimo le fluttuazioni di prezzo e mantenere stabile il suo valore.

Se si verifica un aumento dell'inflazione, l'offerta si riduce e gli utenti della criptovaluta avranno difficoltà ad acquistare il token QUBE. La scarsità aumenta anche il suo prezzo, anche se i rendimenti di altri asset sono in calo. Qualsiasi aumento dell'offerta in questi periodi viene contrastato bruciando i token indesiderati.

InQubeta ha concluso il 2023 con una nota positiva, grazie alla sua ICO di criptovalute stellare. Dopo aver garantito un inizio da sogno al progetto, il team è ora impegnato a pianificare il futuro. Nella sua tabella di marcia, il team ha delineato diverse nuove iniziative che aumenteranno la portata della piattaforma.

Questi progetti includono una nuova dApp di staking per rendere i servizi di staking più accessibili. Un'altra iniziativa in programma è la quotazione del token QUBE su exchange centralizzati.

Unisciti alla prevendita di InQubeta

2. 400 milioni di token Dogecoin trasferiti su Robinhood

Dogecoin è una meme coin ispirata ai cani. Il suo token nativo è DOGE e la rete è protetta dal protocollo di consenso proof-of-work. Il token è semplice da usare e probabilmente metterà fine alle tue preoccupazioni su quale criptovaluta acquistare oggi per il lungo termine.

La piattaforma peer-to-peer ha un codice open-source e la sua rete è gestita da nodi.

La meme coin è recentemente balzata agli onori della cronaca dopo che una whale ha trasferito circa 1 miliardo di token DOGE su diverse piattaforme, tra cui la società di brokeraggio Robinhood.

Secondo i dati raccolti da WhaleAlert il 15 febbraio 2024, un trader anonimo di criptovalute ha trasferito 1.081.987.848 token a diversi indirizzi in circa sei transazioni. Di queste, 400 milioni di token DOGE - per un valore di circa 34.000.000 di dollari - sono stati inviati a Robinhood.

3. Lo sviluppatore principale di Shiba Inu illustra gli aggiornamenti più importanti

Shiba Inu è una criptovaluta a tema animale che sfrutta la popolarità della razza canina giapponese Shiba Inu. Per tutte le transazioni, il team ha creato il token SHIB ma per la governance viene utilizzato il token BONE. È stato creato anche un terzo token, LEASH, per premiare i sostenitori di lunga data di Shiba Inu.

Una delle offerte più popolari del team di Shiba Inu è la serie di NFT "Shibosis". La serie comprende 10.000 NFT ispirati ai cani e ognuno di essi ha caratteristiche distinte. Queste creature giocheranno un ruolo fondamentale nel prossimo "Shiboshi Game" di Shiba Inu.

Il team è salito agli onori della cronaca per la sua blockchain a layer 2 basata su Ethereum, "Shibarium". La piattaforma utilizza il token BONE per tutti i tipi di pagamenti che vengono confermati con l'algoritmo di consenso proof-of-staking.

Shiba Inu è entrata a far parte dell'elenco di migliori altcoin nel 2024 con un ecosistema vivace. Non è più solo una meme coin, ma una rete di prodotti DeFi in rapida espansione.

Il suo team di sviluppatori sta inoltre elaborando nuovi aggiornamenti per rendere Shiba Inu più accessibile. Lo sviluppatore principale della piattaforma, Shytoshi Kusama, ha recentemente svelato alcuni aggiornamenti chiave che saranno implementati in diversi progetti.

Annunciando gli aggiornamenti nell'ultima edizione di Shib Magazine, Kusama ha approfondito i progressi compiuti dopo che la meme coin ha collaborato con D3 Global per lanciare lo Shib Name Service.

4. Il fondatore di Tron svela la tabella di marcia della soluzione layer 2 basata su Bitcoin

Tron è stato progettato per facilitare la decentralizzazione di Internet con soluzioni basate sulla blockchain. L'ecosistema Tron ha diverse offerte che includono, tra l'altro, un wallet Web 3.0, un crypto exchange e un blockchain explorer.

Il suo token nativo TRX viene utilizzato per usufruire di questi servizi o per regolare i pagamenti sulla piattaforma. Tutte le transazioni TRX sono autenticate con il protocollo di consenso proof-of-stake.

L'architettura del codice si articola su tre livelli: storage, core e application layer. L'architettura a tre layer permette agli sviluppatori di creare dApp diverse e personalizzate.

Tron è riuscita a superare le prestazioni di molti nuovi altcoin grazie all'incentivazione della partecipazione degli utenti attraverso il suo programma di super rappresentanti (SRs).

Tutti i possessori di TRX possono diventare SR e i loro partner. Questi proprietari di token producono blocchi e raggruppano le transazioni. In cambio, ottengono diritti di voto e ricompense per i blocchi. Utilizzando le loro ricompense di voto, gli SR possono avanzare proposte di modifica del protocollo.

Uno dei motivi per cui Tron è considerata una rete blockchain leader è che si evolve sempre al passo con i tempi. In un recente sviluppo, il fondatore di Tron, Justin Sun, ha pubblicato una tabella di marcia per la costruzione di una soluzione Bitcoin Layer-2.

L'annuncio arriva in un momento in cui gli ETF su Bitcoin fanno furore. Questi prodotti finanziari sono stati lanciati negli Stati Uniti a gennaio. Nonostante le preoccupazioni sugli aspetti legali degli ETF su BTC ne abbiano ritardato il lancio, questi fondi sono stati aperti con flussi record di investitori.

Nel suo post su X, Sun ha condiviso l'obiettivo di promuovere la decentralizzazione e l'integrazione di diversi token all'interno degli ecosistemi Tron e Bitcoin. Il progetto aumenterebbe l'interoperabilità di Tron e attingerebbe al settore degli stablecoin basate su Bitcoin, che comprende nomi come Bitcoin Ordinals.

5. Yellow Card introdurrà USDC su Stellar

Ampiamente considerata come una delle migliori criptovalute in cui investire quest'anno, Stellar è una blockchain pubblica in cui gli sviluppatori possono trovare strumenti per creare soluzioni per il mondo reale. Le dApp e le soluzioni DeFi alimentate da Stellar hanno lo scopo di creare denaro contante in un mondo digitale.

Ha un vantaggio rispetto agli altri sistemi blockchain in termini di velocità, economicità ed efficienza energetica. Grazie ai suoi strumenti, alla documentazione approfondita e al supporto della community, gli sviluppatori possono implementare potenti dApp. Il suo token nativo è XLM ed è il mezzo di scambio ufficiale dell'ecosistema Stellar.

È una buona criptovaluta da acquistare perché gli sviluppatori possono utilizzarla per creare soluzioni per diversi gruppi di utenti. La blockchain è in grado di attivare pagamenti online sicuri, economici e che possono essere finalizzati all'istante.

Dispone inoltre di una rete di ancore globali che facilita lo scambio tra asset crittografici e valute fiat in modo continuo. La rete di ancore comprende oltre 180 nazioni che possono essere sfruttate per lo scambio di oltre 20 asset. La rete può essere utilizzata per i pagamenti internazionali e per i pagamenti on e off-ramp.

Gli sviluppatori e i business possono esplorare i servizi di tokenizzazione di Stellar. Può essere utilizzato per creare e gestire asset digitali come stablecoin.

Stellar è riuscita ad avere un impatto globale grazie a una serie di partnership e iniziative. Recentemente, Yellow Card ha annunciato che introdurrà USDC sulla blockchain di Stellar. La mossa aumenterà la popolarità di USDC, stablecoin ancorato al dollaro statunitense. Yellow Card è la più grande piattaforma di stablecoin on/off ramp autorizzata in Africa.

L'integrazione può aprire la strada a transazioni più veloci e semplici con le criptovalute. Gli esperti sostengono che la disponibilità di USDC sulla rete Stellar può favorire l'adozione delle criptovalute nella regione africana.

Emesso da Circle, ogni token USDC è supportato da un dollaro che viene mantenuto in riserve da istituzioni finanziarie regolamentate.

Conclusione

Queste cinque criptovalute economiche hanno sfatato il mito che per esplorare le criptovalute sia necessario avere un grosso saldo in banca. Questi token sono tra le migliori criptovalute che gli acquirenti possono trovare sul mercato odierno e hanno interfacce facili da usare che attirano persone di diversa provenienza.

Tron e Stellar sono considerati token adatti agli sviluppatori, ma meme coin come Shiba Inu e Dogecoin riflettono il lato innovativo e stravagante del mercato delle criptovalute. InQubeta sta alimentando il futuro dell'innovazione AI ed è stata inclusa nelle prevendite consigliate dagli analisti. Queste cinque criptovalute possono essere aggiunte per costruire un portafoglio ben bilanciato a lungo termine.

Sebbene il mercato delle criptovalute sia uno spazio interessante, gli utenti dovrebbero sempre fare ricerche su un token prima di effettuare un acquisto. La due diligence può aiutarli a comprendere i potenziali rischi e a prendere decisioni ben informate.

Visita la prevendita di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.