5 altcoin AI pronti per un rialzo simile a quello di Bitcoin

Quest'anno il mercato delle criptovalute ha assistito a una significativa rinascita, segnata dal notevole rialzo di Bitcoin (BTC) che ha superato i 50.000 $ per la prima volta dall'aprile 2022. Ad alimentare questo slancio, la recente approvazione da parte della SEC di diversi exchange-traded fund su Bitcoin ha iniettato nuovo ottimismo nello spazio delle criptovalute. Mentre Bitcoin apre la strada a un rinnovato interesse da parte degli investitori, altcoin AI come Bittensor (TAO), Fetch.ai (FET), CorgiAI (CORGIAI), SingularityNET (AGIX) e InQubeta (QUBE) sono destinati ad avere un grado di dominio del mercato simile alla tendenza rialzista di Bitcoin.

InQubeta emerge come leader, mostrando il potenziale per guidare il mercato. La sua integrazione di tecnologie AI all'avanguardia e la sua strategia lungimirante la posizionano come una promettente criptovaluta destinata a rimodellare il settore. Scopriamo come questi cinque altcoin AI stanno guadagnando un notevole slancio, simile a quello di Bitcoin.

InQubeta (QUBE): pioniere del crowdfunding in criptovalute per le startup AI

InQubeta è la prima piattaforma di crowdfunding di criptovalute al mondo che facilita l'investimento frazionario in startup di AI attraverso i suoi token nativi QUBE. A differenza dei modelli di finanziamento tradizionali, questa criptovaluta emergente democratizza l'accesso alle opportunità di investimento, dando potere alle startup e agli investitori nel fiorente settore dell'AI. Grazie al suo approccio innovativo e alle sue notevoli caratteristiche, questo altcoin AI è destinato a un rialzo simile a quello di Bitcoin.

Ad alimentare l'ascesa di InQubeta è la natura deflazionistica dei token QUBE. QUBE è un'opportunità di investimento unica, con una tassa di acquisto e di vendita del 2% diretta a un wallet di burning e una tassa del 5% che contribuisce a una pool di ricompense dedicata. Questo modello garantisce la sostenibilità del token e si rivolge agli investitori di criptovalute in cerca delle migliori criptovalute per la diversificazione del portafoglio.

Il marketplace con NFT di tendenza di InQubeta catalizza gli investimenti nelle startup tecnologiche di intelligenza artificiale, offrendo a un'ampia gamma di investitori l'accesso a progetti promettenti all'interno della community. Attraverso la quotazione di NFT, le startup si espongono a un pubblico più ampio di potenziali finanziatori, sfruttando al contempo il supporto e la guida di professionisti del settore. Questo approccio orientato al mercato aumenta la visibilità delle iniziative di AI e favorisce un ambiente di collaborazione e innovazione.

La prevendita in corso di questa criptovaluta emergente ha ottenuto una notevole trazione, spinta dalla sua utilità e dal forte sostegno della community. Considerati oltre 827 milioni di token venduti e più di 10,3 milioni di dollari raccolti, il progetto esemplifica la fiducia degli investitori e la domanda del mercato per gli investimenti incentrati sull'AI. All'avanzare della prevendita, InQubeta consolida la sua posizione tra le migliori criptovalute, pronta per un rialzo simile a quello di Bitcoin.

Fetch.ai (FET): rivoluzionare blockchain e AI con la collaborazione di Deutsche Telekom

Fetch.ai rappresenta un'impresa innovativa che esplora l'intersezione tra blockchain e intelligenza artificiale (AI). Attraverso la sua piattaforma open-source di apprendimento automatico, stabilisce una rete decentralizzata e peer-to-peer, rivoluzionando le transazioni online e migliorando le interazioni degli utenti. Il valore di mercato di FET è salito di oltre il 15%, superando un prezzo di negoziazione di 1 $.

Il valore di FET è aumentato in modo sostanziale, portando il suo valore di mercato totale oltre i 786 milioni di dollari e collocandosi tra le criptovalute più importanti a livello globale. Ha subito un'impennata del 40%, segnando un record di due anni. In seguito all'annuncio di Deutsche Telekom di una collaborazione con Fetch.ai per far progredire la tecnologia blockchain, il valore del token ha subito un'impennata significativa.

Bittensor (TAO): pioniere della convergenza blockchain-AI nelle criptovalute

Bittensor è un operatore importante nella sfera delle criptovalute, all'avanguardia nella fusione creativa della tecnologia blockchain e dell'intelligenza artificiale. Ponendo l'accento sulla trasformazione del panorama dell'apprendimento automatico, TAO mira a consentire una maggiore disponibilità e lavoro di squadra nell'ambiente dell'AI.

Di recente, il prezzo di TAO ha subito una forte impennata, con un aumento di oltre il 12%. Questa crescita segnala la forte fiducia degli investitori nel futuro successo di Bittensor e nel suo crescente impatto nel settore delle criptovalute.

CorgiAI (CORGIAI): pioniere nello sviluppo dell'AI guidata dalla community

CorgiAI, un'impresa guidata dalla community, è diventata una colonna portante, concentrandosi sulla coltivazione e sul sostegno di una community affiatata. CORGIAI mira a sfruttare gli sforzi collettivi per creare strumenti unici che diano potere alla community.

Recentemente, CorgiAI ha visto il suo valore di mercato salire sensibilmente, con un aumento del 5%. Gli sviluppatori di CorgiAI hanno introdotto Corgi Cre8r, uno strumento sofisticato che utilizza l'intelligenza artificiale per realizzare NFT da testo a immagine. Questi recenti progressi collocano CORGIAI tra le criptovalute AI più incoraggianti e pronte a un'impennata simile a Bitcoin quest'anno.

SingularityNET (AGIX): potenziare l'accesso e la governance dell'AI decentralizzata

SingularityNET mira a rendere i servizi di intelligenza artificiale disponibili a tutti. AGIX è il token utilizzato all'interno della rete SingularityNET, che permette alle persone di accedere ai servizi e di partecipare alla community. I possessori di AGIX possono contribuire a prendere decisioni per l'organizzazione come governatori partecipanti.

SingularityNET ha guadagnato sempre più consensi all'interno della community delle criptovalute, grazie ai suoi notevoli risultati. Il valore di AGIX è salito vertiginosamente, con un balzo di oltre 80% solo nell'ultima settimana, sottolineando la sua importanza nel settore dell'intelligenza artificiale. Considerato un valore di mercato che supera i 700 milioni di dollari, AGIX coinvolge attivamente la sua community, coltivando la speranza di un suo ruolo in importanti progetti futuri.

Bitcoin (BTC): esplorare le innovazioni e l'effetto halving

Il recente aumento del prezzo di Bitcoin ha suscitato un notevole interesse in quanto la valuta digitale ha subito un forte incremento di valore. Il sistema di Bitcoin ha ampliato la sua capacità di blocco grazie a innovazioni come gli ordinali e i token BRC-20, rafforzando la fiducia dei detentori nel potenziale di BTC.

Un altro fattore significativo del rialzo in corso è l'imminente halving di Bitcoin previsto per la metà del 2024. Si prevede che BTC supererà il suo massimo storico di 69.000 $ nel trimestre successivo all'evento dell'halving.

Riepilogo

Mentre Bitcoin ha registrato una notevole impennata di valore, Bittensor, Fetch.ai, CorgiAI SingularityNET e InQubeta sono altcoin AI pronti ad emulare una crescita simile. InQubeta offre opportunità uniche nel panorama degli investimenti in AI. Grazie all'impegno della community e al marketplace di migliori NFT, InQubeta invita investitori e startup a unirsi alla sua missione di rimodellare il futuro degli investimenti in tecnologia AI.

