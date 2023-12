Solitamente una tazza termica presenta un doppio strato che contribuisce a trattenere il calore o a isolare il freddo. Su Amazon, oggi, la tazza termica digitale è scontata del 50% tramite coupon e venduta a 10€.

Tazza termica digitale a metà prezzo

Il prodotto si distingue per il suo design del display della temperatura intelligente cilindrico, che non solo conferisce un'estetica squisita, ma dimostra anche un'elevata qualità. Realizzata con cura, la custodia è composta da acciaio inossidabile 304 di alta qualità, con un esterno in acciaio inossidabile 201. La superficie liscia, solida e resistente conferisce al prodotto un aspetto di fascia alta.

Le caratteristiche del prodotto includono la misurazione intelligente della temperatura con visualizzazione tattile, la capacità di mantenere il freddo e il caldo, un alto tasso di vuoto e una durata senza precedenti di oltre 20 ore senza isolamento delle perdite d'acqua. La superficie liscia non solo aggiunge un tocco di moda e bellezza, ma è anche facile da pulire, garantendo una durata e una praticità senza pari.

Le specifiche del prodotto indicano dimensioni di 23 cm in lunghezza, 6,5 cm in larghezza e 6,5 cm in altezza, con una generosa capacità di 500 ml. Disponibile in nero, il prodotto è confezionato singolarmente, pronto a diventare il compagno ideale per soddisfare le tue esigenze di idratazione in vari contesti.

Versatile e Pratico, questo prodotto è adatto per viaggi, viaggi di lavoro, sport, ufficio, studio e altri contesti in cui è necessario avere a disposizione acqua fresca o calda. La sua semplicità d'uso si combina perfettamente con un'estetica di classe, rendendolo un accessorio indispensabile per chi cerca stile e funzionalità in un'unica soluzione.

Oggi la tazza termica digitale è scontata del 50% per un prezzo finale di 10€. Approfittane subito e non perdere questa opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.