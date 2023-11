DOPPIO SCONTO sul cinema targato Samsung: TV 4K da 43 pollici ad un PREZZO SHOCK

Samsung è uno dei principali produttori di televisori a livello globale e offre una vasta gamma di modelli per soddisfare diverse esigenze e preferenze degli utenti. Oggi su eBay è presente una doppia offerta sul TV 4K di Samsung da 43 pollici: 16% al quale vanno cumulati i 54€ di sconto dettati dal codice NOVEDAYS per un prezzo finale di 305,99€.

Doppia promozione per la TV Samsung

La TV Samsung Ue43cu7170uxzt è un'eccellente aggiunta all'ecosistema televisivo, offrendo una gamma di funzionalità avanzate e una qualità visiva superba. Dotata di Bluetooth 5.2, consente un facile collegamento con dispositivi compatibili, offrendo un'esperienza audio senza fili. La tecnologia Q-Symphony integra armoniosamente l'audio della TV con altoparlanti compatibili, migliorando l'esperienza sonora complessiva.

Il formato del segnale digitale supportato include DVB-C, DVB-S2, e DVB-T2, garantendo la ricezione di canali digitali terrestri, satellitari e via cavo. La TV presenta applicazioni video come Samsung TV Plus, arricchendo l'accesso a contenuti di intrattenimento.

La risoluzione 4K Ultra HD del display LED da 43" assicura dettagli nitidi e colori vividi. Con il sistema operativo Tizen, la TV offre una navigazione intuitiva e l'accesso a un'ampia gamma di app tramite Smart TV. Il supporto Wi-Fi 5 (802.11ac) e l'opzione di collegamento Ethernet LAN consentono la connettività online senza sforzo.

La presenza di altoparlanti con tecnologia Dolby Digital offre un audio immersivo con una potenza in uscita di 20 W RMS. Il design elegante in colore nero si adatta a qualsiasi ambiente, e la TV è montabile tramite il montaggio standard VESA. Inoltre, funzionalità come Multi-Room e Suono Adattivo migliorano ulteriormente l'esperienza audio. Con la risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel, questa TV Samsung offre un'immagine straordinaria.

