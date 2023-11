Un compagno perfetto per le pulizie: il robot aspirapolvere XIAOMI in OFFERTA

Xiaomi è un marchio noto per la produzione di aspirapolveri robotizzati, tra cui la serie Xiaomi Mi Robot Vacuum: oggi su Amazon il modello S12 è in sconto del 17% per un prezzo finale di 298,99€.

Il robot aspirapolvere Xiaomi è in promo su Amazon

Il Robot aspirapolvere S12 di Xiaomi rappresenta l'apice dell'innovazione nella pulizia domestica. Con la sua avanzata tecnologia di navigazione laser 360°, questo robot è in grado di eseguire scansioni dettagliate dell'ambiente, creando una mappa precisa della tua casa. Questo non è tutto: grazie all'app Xiaomi Home, puoi personalizzare la programmazione di pulizia in base alle tue esigenze, garantendo una pulizia efficiente e su misura. La potenza del suo motore senza spazzole da 4000Pa è sorprendente, eliminando polvere e capelli con facilità. Inoltre, il serbatoio 2-in-1 per acqua e polvere rende la pulizia comoda ed efficace. Il serbatoio intelligente rilascia l'acqua uniformemente, mantenendo il pavimento umido senza rischi di eccessiva umidità. La modalità di pulizia a forma di S garantisce massima efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavorando da sinistra a destra per rimuovere macchie ostinate. Grazie ai suoi sensori multipli, il robot riconosce ostacoli e riduce il rischio di bloccarsi o urtare. Con una batteria da 3200mAh, il Robot aspirapolvere S12 offre un'impressionante autonomia fino a 130 minuti in modalità standard, assicurandoti una pulizia completa senza interruzioni. Questo dispositivo rappresenta un'evoluzione rivoluzionaria nella pulizia domestica, offrendo comodità, efficienza e prestazioni superiori. Acquista il robot aspirapolvere Xiaomi al 17% di sconto su Amazon! Oggi Amazon applica uno sconto del 17% sul robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S12 per un costo finale di 298,99€.

