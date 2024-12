42 Roma Luiss: 100 nuove borse di studio Luiss per imparare a programmare gratuitamente

Il 9 dicembre, 100 nuovi studenti hanno varcato la soglia di 42 Roma Luiss, pronti a intraprendere un viaggio che cambierà il loro approccio al digitale. In questo percorso non sono soli: al loro ingresso hanno conosciuto gli studenti più avanti nel percorso formativo, pronti a condividere le loro esperienze e a supportarli come il peer-to-peer, il metodo che ha differenziato questa scuola, richiede.

Un inizio per tutti, da zero

Sorprendentemente, oltre il 60% dei nuovi arrivati non ha mai programmato prima. Tra loro ci sono profili eterogenei: studenti di ingegneria, makeup artist e professionisti di settori completamente diversi. Questa diversità è uno dei punti di forza di 42 Roma Luiss, dove chiunque, indipendentemente dal background, può trovare la propria strada nel coding.

Un percorso di selezione unico

Come sono stati scelti i nuovi studenti? Tutto è iniziato con due test online, pensati per valutare logica e memoria. Chi li ha superati ha avuto accesso alle “Piscine”: 26 giorni intensivi in cui i candidati hanno imparato lavorando su progetti reali, confrontandosi con i loro pari e dimostrando non solo competenze tecniche, ma anche soft skills fondamentali come il lavoro di squadra e la capacità di adattamento.

Un percorso che si adatta alle tue esigenze

Superate le piscine, gli studenti intraprendono un percorso formativo che può durare dagli 8 ai 24 mesi, a seconda dell’impegno che ciascuno decide di dedicare al corso. Chi sceglie un’attività full time potrà concludere il percorso e quindi, esser pronto per il mondo del lavoro in 8-12 mesi. Per chi, invece, combina il percorso con un lavoro part-time o con studi universitari, la durata si estende.

Il programma si articola in 24 progetti concreti: 20 individuali e 4 di gruppo. Questo permette agli studenti di creare un portfolio completo e competitivo da presentare durante i colloqui tecnici. Non è raro che gli studenti di 42 Roma Luiss trovino lavoro ancor prima di concludere il percorso, grazie all’efficacia del metodo e alla crescente domanda di programmatori qualificati.

Unisciti alla rivoluzione digitale

Se 42 Roma Luiss ti ha incuriosito, scopri di più visitando il sito 42roma.it. Se invece sei già convinto di voler entrare a far parte di questo mondo, iscriviti subito apply.42roma.it e inizia il tuo percorso verso il futuro digitale.

