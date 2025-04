Amazon: Nova Reel 1.1: video fino a 2 minuti con l'AI su Bedrock

Amazon ha rinnovato le funzionalità di Nova, la sua serie di modelli foundation, con il lancio di Nova Reel 1.1, un aggiornamento che potenzia la capacità di generare contenuti video tramite intelligenza artificiale. Fino ad oggi, Nova Reel era in grado di creare solo clip video di durata limitata a 6 secondi. Con la nuova versione, però, gli utenti potranno ora produrre video più lunghi, fino a 2 minuti, realizzati grazie alla combinazione di diverse sequenze da 6 secondi ciascuna.

Questo aggiornamento apre nuove possibilità creative per gli utenti di Amazon Bedrock, la piattaforma cloud di Amazon. Grazie a Nova Reel 1.1, gli utenti possono inviare un singolo prompt per generare un video completo di 2 minuti, che verrà poi suddiviso automaticamente in sequenze di 6 secondi, mantenendo un coerente stile visivo. In alternativa, è possibile lavorare su ogni sequenza separatamente, utilizzando prompt differenti per ciascuna parte del video, permettendo una personalizzazione più profonda.

Reel 1.1 introduce due modalità operative: Multishot Automatizzato e Multishot Manuale. La prima modalità non richiede alcuna immagine di input, ma permette di generare un video unitario multi-sequenza inserendo un unico prompt fino a 4000 caratteri.

La seconda modalità operativa

La seconda modalità offre un controllo creativo maggiore, consentendo di specificare un prompt personalizzato per ogni sequenza del video, con una limitazione di 512 caratteri per prompt. Inoltre, questa modalità accetta anche immagini di input con una risoluzione di 1280 x 720, aumentando le possibilità di personalizzazione.

Per iniziare a utilizzare Nova Reel 1.1, gli utenti devono accedere alla console di Amazon Bedrock, richiedere l'accesso al modello tramite il pannello di controllo dei modelli e, una volta ottenuto il permesso, poter utilizzare sia la versione 1.0 che 1.1 di Nova Reel. Il servizio è accessibile tramite console, AWS SDK o AWS CLI, con una sezione "Playgrounds > Image/Video" che consente di fare delle prove rapide inserendo un prompt e generando video in modo intuitivo.

Disponibile per ora solo nella regione AWS US East (N. Virginia), Nova Reel 1.1 segue un modello di tariffazione pay-as-you-go, con un costo di circa 0,08 dollari per ogni secondo di video creato, offrendo così una soluzione scalabile e flessibile per la produzione di video tramite intelligenza artificiale.