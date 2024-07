4 videocamere per esterno per una casa in totale sicurezza anche durante le vacanze: SCONTO PRIME DAY (-65%)

L'estate è arrivata ed è probabile che ci si trova ad andare fuori per le vacanze ed è in questi casi che è necessario aumentare il livello di sicurezza della propria casa ed è per questo motivo che oggi segnaliamo il mega sconto del Prime Day del 65% sulle 4 videocamere di sicurezza per esterno: prezzo finale di 108,49€.

Follia da Prime Day: 4 videocamere di sicurezza al 65% di sconto

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD senza fili, progettata per offrire una sorveglianza affidabile giorno e notte. Nella confezione sono incluse ben quattro videocamere, garantendo una copertura completa della tua casa.

Una delle caratteristiche principali di Blink Outdoor è la lunga durata della batteria. Con due batterie AA al litio (incluse), la videocamera può funzionare fino a due anni senza necessità di sostituzione.

Progettata per resistere agli agenti atmosferici, Blink Outdoor è ideale per l'uso sia all'interno che all'esterno della casa. La videocamera è dotata di funzioni intelligenti per migliorare la sicurezza. Riceverai notifiche sul tuo telefono ogni volta che la videocamera rileva del movimento. Grazie all'app Blink Home Monitor, puoi personalizzare le zone di movimento e ricevere avvisi solo quando necessario.

Con la funzionalità Live View e l'audio bidirezionale, puoi vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale direttamente dall'app Blink Home Monitor. Blink Outdoor è progettata per essere configurata in modo autonomo in pochi minuti, senza bisogno di cablaggi o di un'installazione professionale. Inoltre, è compatibile con Alexa, permettendoti di monitorare la casa con comandi vocali tramite dispositivi con integrazione Alexa compatibili.

Su Amazon, oggi, in occasione del Prime Day 2024 è presente uno sconto del 65% sulle 4 videocamere per esterno per un costo finale di 108,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.