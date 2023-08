3CX: videocall, chat e chiamate per le aziende

3CX è un sistema telefonico completo che fornisce funzionalità molto più avanzate rispetto ad un centralino VoIP tradizionale. La piattaforma, infatti, non supporta soltanto le chiamate, ma anche le live chat, le videoconferenze, la messaggistica testuale e le comunicazioni tramite WhatsApp for Business e Facebook. Si tratta di un servizio facile da installare e da gestire, che funziona tramite un Web client accessibile da qualsiasi luogo e che offre applicazioni per Android e iOS che diventano vere e proprie estensioni del tuo telefono d'ufficio.

Parliamo della soluzione telefonica più completa ed economica sul mercato, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di azienda, che recentemente è stata rilasciata nella versione SMB specifica per le PMI. 3CX è inoltre gratuito per sempre fino a 10 utenti e un massimo di 3 telefoni fissi, senza costi mensili per utente. Le feature disponibili sono tantissime, cerchiamo quindi di analizzare quelle che potrebbero risultare più utili per il modello di business della tua azienda.

Live chat con 3CX

Uno dei punti di forza di 3CX è il fatto di permettere la creazione di videoconferenze senza l'utilizzo di alcuna applicazione. Ognuna di esse può ospitare un numero illimitato di utenti e supporta la condivisione di documenti, sondaggi e chat. La possibilità di attivare live chat incrementa poi la qualità delle comunicazioni. Con 3CX, infatti, le chat vengono trasformate in chiamate o video senza alcun inoltro al call center. In questo modo i clienti ricevono rapidamente risposta, senza dover ripetere più volte le proprie richieste: più efficiente, più intuitivo, con miglior user experience.

Le live chat di 3CX sono inoltre uno strumento collaborativo, ad esempio per le videocall in team o per le riunioni aziendali, e personalizzabile. Si possono assegnare più agenti alle chat di gruppo senza un incremento dei costi mensili e ad ogni sessione si possono aggiungere chiamate, video e non solo. Tutte le chiamate vengono effettuate via browser, quindi gratuitamente, e per invitare un nuovo visitatore basta la condivisione di un link 3CX Talk.

3CX e integrazione con WhatsApp

WhatsApp è ormai uno standard per le comunicazioni in ambito consumer e WhatsApp for Business lo sta diventando sempre di più per gli ambiti lavorativi. 3CX permette di aggiungere WhatsApp alla propria soluzione di contact center consentendo di gestire tutte le interazioni tramite un'unica interfaccia. In questo modo i contatti con i clienti risultano facilitati, grazie alla disponibilità di più canali, e diventa più semplice anche il lavoro degli agenti che non devono più passare da un'applicazione all'altra. Le notifiche dei messaggi WhatsApp vengono mostrate nel medesimo pannello della live chat, degli SMS e dei messaggi di Facebook.

3CX permette di assegnare la messaggistica di WhatsApp ad una coda di agenti per suddividere il carico di lavoro e si possono assegnare i messaggi al primo agente disponibile per la risposta. È poi presente un sistema di report, per monitorare gli SLA e le prestazioni degli agenti, che si aggiunge al tracciamento dei tempi di risposta. Si vuole riconoscere un cliente al momento della chiamata e accoglierlo con un saluto personalizzato? Nessun problema, C3X si integra con tutti i principali CRM.

3CX e integrazione con Facebook

Il successo di una pagina aziendale su Facebook dipende innanzitutto dalla capacità di garantire tempi di risposta rapidi alle richieste dell'utenza. 3CX permette di gestire i messaggi di Facebook dal Web client e dalle App per smartphone, immediatamente. Il tutto dalla stessa interfaccia che consente di effettuare chiamate, videochiamate, live chat e di destreggiarsi facilmente tra SMS e messaggi di WhatsApp.

Integrare Facebook nel proprio sistema telefonico significa aggiungere un nuovo canale di supporto e aiutare i clienti a contattarci più facilmente. 3CX permette di rispondere a clienti e potenziali clienti direttamente dalla pagina Facebook. Si possono trasferire i messaggi di Facebook ai membri del proprio team, tracciarli e archiviarli centralmente. Come nel caso di WhatsApp, anche questa integrazione si risolve in un grande risparmio di tempo perché non è più necessario passare da un'applicazione all'altra.

Per chi utilizza un CRM i nuovi contatti vengono creati e archiviati automaticamente. Si ha inoltre la possibilità di gestire le code dei messaggi in gruppo e di consultare i report che mostrano i tempi di risposta e le prestazioni dei messaggi.

Il software call center integrato

I clienti non chiedono soltanto prodotti e servizi di alta qualità, ma anche un'assistenza in grado di soddisfare velocemente le proprie richieste. L'efficacia della customer care dipende da diversi elementi: gli utenti apprezzano ad esempio le aziende che ricordano quanto è stato detto durante i contatti precedenti (dimostrando attenzione al singolo caso) e il fatto di non dover essere trasferiti da un agente all'altro durante l'esposizione delle proprie richieste. 3CX permette quindi di non perdere neanche una chiamata, supportandone la gestione per individui e gruppi. È disponibile un'opzione di richiamata per i periodi in cui il lavoro è tanto e ciascun agente può rispondere sia dall'ufficio che da remoto.

La piattaforma consente di registrare le chiamate per scopi legali o per il controllo della qualità, si possono istruire i propri collaboratori durante le chiamate e, quando necessario, se ne può anche prendere il controllo. Le aziende possono controllare le prestazioni degli agenti tramite i report integrati. Nello stesso modo si possono ottenere report su SLA e statistiche di richiamo, verificare i tempi di attesa e le chiamate abbandonate nonché sfruttare Switchboard/Wallboard per il controllo in tempo reale delle code.

App iOS e Android

Come anticipato, 3CX fornisce applicazioni mobile per il telelavoro compatibili con iOS e Android. Grazie a questo tipo di soluzione, operare da remoto e in team diventa ancora più facile perché si ha sempre la possibilità di rimanere in contatto con collaboratori, fornitori e clienti. Tutto ciò che può essere fatto dall'interfaccia Web del servizio è possibile anche dalle applicazioni per lo smartphone, comprese le chiamate in uscita e ricezione che possono essere effettuate usando il numero di ufficio. Nello stesso modo si può rispondere ai messaggi di WhatsApp e Facebook, gestire gli SMS e le live chat.

L'uso delle applicazioni mobile non comporta alcun costo per utente e le chiamate interne tra gli uffici sono gratuite anche se effettuate fuori sede. È supportata la portabilità del SIP Trunk per la scelta delle tariffe migliori e le costose chiamate da cellulare tra i dipendenti diventano a questo punto soltanto un lontano ricordo. In sostanza, con 3CX hai la possibilità di dimezzare le tue bollette telefoniche: niente male come prospettiva, soprattutto nel contesto di un servizio che amplia notevolmente le opportunità a disposizione.

Le App di 3CX sono scaricabili dal Google Play Store (per Android) e dall'App Store (per iOS). Fatto questo non si deve fare altro che cercare il QR code per l'attivazione nel proprio Web client o nel messaggio di posta elettronica di benvenuto. Una volta scansionato il codice si può cominciare la sessione di telelavoro e, quando necessario, utilizzare l'applicazione in combinazione con il telefono fisso dell'ufficio.

Formule e prezzi

3CX è utilizzabile gratuitamente fino a 10 utenti e fino a 3 telefoni fissi, per sempre, grazie alla formula "3CX Free". Questa opzione supporta live chat, messaggistica, WhatsApp e videoconferenze. Sono disponibili le applicazioni per iOS e Android, suonerie e messaggi di benvenuto, la portabilità del trunk SIP, il supporto ai Talk Link 3CX e per l'attivazione dei team da remoto.

Le aziende con maggiori esigenze in termini di funzionalità possono contare su altri 3 piani a pagamento, ognuno dei quali include tutte le feature dei piani precedenti più alcune caratteristiche aggiuntive. "3CX SMB" per le PMI comprende ad esempio anche la gestione delle code di chiamata, la trascrizione Voicemail e non prevede alcun limite per i telefoni fissi. "3CX PRO" è invece una formula professionale che offre la possibilità di un'installazione on-premise, l'integrazione con Microsoft 365 (così come con i CRM) e la registrazione delle chiamate. "3CX ENT", per le realtà più strutturate, è invece il piano più avanzato con instradamento delle comunicazioni basato sulle competenze, avvio/arresto della registrazione delle chiamate e logo del telefono IP personalizzato.

Riconoscimenti

A dimostrazione della qualità del suo servizio 3CX SMB può vantare un serie di riconoscimenti conquistati negli anni che ne hanno fatto uno dei prodotti di punta per il suo settore di riferimento. PC Pro, Capterra, SoftwareSuggest, Winmag Pro, G2 Crowd e IT Pro sono soltanto alcune delle realtà che hanno deciso di premiare questa piattaforma per le sue performance, la completezza delle sue funzionalità e il grado di soddisfazione degli utilizzatori.

Non resta quindi che mettere alla prova 3CX per non perdere più neanche una chiamata e trasformare le tue comunicazioni in nuovi clienti, vendite e utenti fidelizzati.

