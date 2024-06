361 milioni di account rubati su Telegram aggiunti all'HIBP

Un'enorme quantità di dati sensibili è stata trapelata online, esponendo i dati di milioni di persone. I ricercatori di cybersicurezza hanno scoperto un database contenente 361 milioni di indirizzi email e password rubate, provenienti da diverse fonti tra cui malware, attacchi di credential stuffing e violazioni di dati.

Queste credenziali trapelate rappresentano un grave rischio per la sicurezza degli utenti, in quanto potrebbero essere utilizzate per accedere illegalmente a conti email, account bancari e altri servizi online.

I ricercatori hanno raccolto i dati da numerosi canali di cybercriminalità su Telegram, dove i dati rubati vengono spesso condivisi tra gli utenti. I dati includono combinazioni di nome utente e password, informazioni di login associate a siti web specifici e persino cookie di autenticazione.

Con un set di dati così ampio, è impossibile verificare la legittimità di tutte le credenziali trapelate. Tuttavia, molti indirizzi email sono stati confermati come legittimi attraverso i moduli di reimpostazione della password dei siti web.

La fuga di dati rappresenta un grave rischio per la sicurezza degli utenti, in quanto i criminali informatici potrebbero utilizzare le credenziali trapelate per:

Accedere illegalmente a conti email e rubare informazioni sensibili.

Effettuare acquisti fraudolenti con carte di credito associate agli account.

Diffondere malware o phishing attraverso gli account compromessi.

Ricattare le vittime minacciando di divulgare informazioni sensibili.

Consigli per proteggersi

Ecco alcuni consigli per proteggersi dalla fuga di dati:

Cambia immediatamente la password di tutti gli account online: usa password univoche e complesse per ogni account.

usa password univoche e complesse per ogni account. Attiva l'autenticazione a due fattori (2FA) per tutti gli account che la supportano: la 2FA aggiunge un ulteriore livello di sicurezza richiedendo un codice di verifica oltre alla password.

la 2FA aggiunge un ulteriore livello di sicurezza richiedendo un codice di verifica oltre alla password. Fai attenzione ai messaggi di phishing che potrebbero tentare di ingannarti per rivelare le tue credenziali: non cliccare su link sospetti e non aprire allegati da fonti sconosciute.

non cliccare su link sospetti e non aprire allegati da fonti sconosciute. Tieniti aggiornato sulle ultime minacce informatiche: segui siti web di sicurezza informatica e iscriviti agli avvisi di sicurezza per i tuoi account online.

I ricercatori che hanno scoperto la fuga di dati hanno informato le autorità competenti. È in corso un'indagine per determinare l'origine della fuga di dati e per identificare i responsabili. La fuga di dati di 361 milioni di indirizzi email è un evento preoccupante che sottolinea l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza informatica.