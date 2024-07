3 serie tv da non perdere quest'estate su NOW

Per gli appassionati di serie tv non esiste una stagione migliore dell'estate per godersi del sano binge watching, termine associato al guardare più episodi di una serie televisiva nell'arco della stessa giornata. A maggior ragione se le serie sono di qualità, come quelle di HBO, l'emittente statunitense di proprietà di Home Box Office (sussidiaria di Warner Bros. Discovery).

In Italia le migliori serie tv internazionali sono su NOW, il servizio streaming che offre l'intera programmazione in diretta e on-demand di Sky. In questo momento, il pass Entertainment (quello che permette di avere accesso a tutti i contenuti di Sky TV, incluse dunque le serie), è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi invece di 8,99 euro.

Una volta completata l'attivazione del pass, ecco le 3 serie tv da non perdere: The Sympathizer (Il Simpatizzante), The Regime - Il palazzo del potere, The Last of Us.

The Sympathizer (Il Simpatizzante)

The Sympathizer (Il Simpatizzante) è una serie tv del 2024, adattamento del romanzo di Vie Thanh Nguyen, vincitore del Pulitzer per la narrativa. Ideata da Park Chan-wook e Don McKellar, la serie è ambientata nella Guerra del Vietnam e ha per protagonista una spia comunista. A impreziosire il cast c'è l'attore statunitense Robert Downey Jr., premiato agli ultimi Oscar come miglior attore non protagonista per il film Oppenheimer.

The Regime - Il palazzo del potere

Kate Winslet è la Cancelliera Elena Vernham, che guida una nazione fittizia dell'Europa centrale. Tra le serie tv più interessanti di quest'anno del catalogo NOW, The Regime - Il palazzo del potere è una serie diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, sul soggetto di Will Tracy.

The Last of Us

Se è la prima volta che ti iscrivi a NOW, ti invitiamo a recuperare The Last of Us, la serie più acclamata del 2023 (la seconda stagione è in arrivo nel 2025). Basata sull'omonimo videogame dello studio Naughty Dog, la serie ha per protagonisti gli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey. Ecco il trailer.

