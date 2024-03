3 motivi per cui Prima Assicurazioni è la scelta giusta per la polizza auto

Prima Assicurazioni è diventata, in pochi anni, un punto di riferimento assoluto del mercato assicurativo italiano. Oggi la compagnia ha oltre 2,5 milioni di clienti assicurati in Italia e rappresenta, per molti, la scelta giusta in fase di attivazione di una nuova polizza auto, sia per via della convenienza delle sue offerte che per quanto riguarda la flessibilità e le possibilità di personalizzazione, a partire dall'opzione per pagare l'assicurazione a rate.

Per calcolare un preventivo gratuito con Prima Assicurazioni basta raggiungere il sito ufficiale della compagnia, tramite il link qui di sotto.

Prima Assicurazioni: è la scelta giusta per attivare una polizza auto

Con Prima Assicurazioni è possibile accedere a una polizza davvero completa e conveniente. Ci sono almeno 3 motivi che la rendono la scelta migliore:

Prima è tra le compagnie più convenienti in Italia ; operando principalmente tramite canali digitali e eliminando gli intermediari, Prima riesce a ridurre i costi, garantendo condizioni competitive ai suoi clienti

; operando principalmente tramite canali digitali e eliminando gli intermediari, Prima riesce a ridurre i costi, garantendo condizioni competitive ai suoi clienti la polizza è personalizzabile: i clienti possono aggiungere varie garanzie accessorie, per aumentare la tutela, richiedere la clausola di sospensione e anche scegliere tra varie formule di guida per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze

i clienti possono aggiungere varie garanzie accessorie, per aumentare la tutela, richiedere la clausola di sospensione e anche scegliere tra varie formule di guida per trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze è possibile rateizzare il premio; con Prima si può pagare l'assicurazione a rate con 12 rate mensili che sostituiscono il pagamento in un'unica soluzione; quest'opzione è disponibile senza finanziamento, con le rate che vengono pagate con carta di credito o con PayPal; per richiedere l'assicurazione a rate con Prima basta selezionare l'apposita opzione in fase di attivazione

Per calcolare un preventivo con Prima Assicurazioni è possibile seguire il link qui di sotto. Basta inserire la targa del veicolo da assicurare per velocizzare il calcolo. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

