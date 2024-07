3 documentari da non perdere quest'estate su Disney+

Se si è appassionati dei film documentari, quest'estate su Disney+ non si ha che l'imbarazzo della scelta. Merito non soltanto di uno sconfinato catalogo, ma soprattutto della qualità offerta, grazie alla presenza di un colosso come National Geographic.

Tre i piani di abbonamento disponibili alla piattaforma streaming: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Il più economico è Standard con pubblicità, con prezzo pari a 5,99 euro al mese.

Una volta completata l'attivazione, ecco tre documentari da guardare quest'estate su Disney+: Billy & Molly - An Otter Love Story (2024), The First Wave (2021), Free Solo (2018).

Billy & Molly: An Otter Love Story

Una storia d'amore commovente quella raccontata dal regista Charlie Hamilton James, che ha per protagonisti Billy, un uomo che abita insieme alla moglie Susan e al suo cane pastore Jade nelle remote isole Shetland, in Scozia, e una lontra selvatica. Dopo il suo salvataggio, Billy e Susan riscoprono nella lontra Molly un nuovo membro della famiglia.

The First Wave

Il regista Matthew Heineman, premiato con un Emmy alla Regia e nominato agli Oscar, offre agli spettatori uno sguardo esclusivo su uno degli ospedali più colpiti di New York durante i primi mesi della pandemia. Per non dimenticare come il Covid-19 sia stata una delle minacce più grandi che il mondo abbia mai dovuto affrontare.

Free Solo

Per tante persone l'estate è la stagione delle escursioni in montagna. Una vera e propria passeggiata di fronte alla sfida estrema raccontata in Free Solo dai registi Jimmy Chin ed E. Chai Vasarhelyi, seguono l'arrampicatore free solo Alex Honnold nell'impresa della sua vita: scalare El Capitan, la montagna del Parco Nazionale di Yosemite, senza corda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.