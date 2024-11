200€ in meno sul Google Pixel 9 Pro: il top di gamma da prendere

Google Pixel 9 Pro è lo smartphone top di gamma della serie di smartphone dell'azienda di Mountain View e oggi, su Amazon, in occasione delle offerte Black Friday, viene messo in sconto del 18% (200€) viene venduto a 899€.

Analizziamo la scheda tecnica e d'utilizzo di Google Pixel 9 Pro

Il Google Pixel 9 Pro rappresenta l'ultima innovazione tecnologica, progettato per integrare perfettamente l'intelligenza artificiale nella tua vita quotidiana. Con un design moderno che combina colori freschi, bordi lucidi e una superficie opaca morbida al tatto, il Pixel 9 Pro è elegante e piacevole da utilizzare. Pixel, reimmaginato, offre non solo stile ma anche funzionalità straordinarie.

Il sistema con tripla fotocamera posteriore consente di catturare ogni dettaglio: primi piani ravvicinati, selfie nitidi e colori vibranti, persino in condizioni di scarsa illuminazione. La qualità delle immagini è potenziata per garantire scatti perfetti in ogni situazione.

Dotato del rivoluzionario chip Google Tensor G4, il Pixel 9 Pro offre prestazioni incredibili, supportando una batteria con autonomia fino a 24 ore. Inoltre, grazie a 7 anni di aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità, il dispositivo rimane al passo con il tempo, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali.

Con Gemini, il tuo assistente AI, puoi completare attività quotidiane con facilità, ritrovare informazioni salvate o ottenere aiuto semplicemente scattando una foto. Inoltre, il Pixel 9 Pro ti mantiene al sicuro inviando messaggi di allerta crisi in caso di emergenze come incendi o alluvioni. Il display da 6,3 pollici con risoluzione 2400 x 1080 e connettività 5G offre un’esperienza visiva e di navigazione impeccabile, mentre la memoria da 128 GB garantisce ampio spazio per tutti i tuoi file.

Su Amazon, oggi, il Google Pixel 9 Pro viene messo in sconto del 18% (200€) viene venduto a 899€. Promo Black Friday!

