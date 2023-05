Con 1Password proteggi tutti tuoi dispositivi a 2,65€ al mese

Se fate uso di un gran numero di account e servizi, tra social, conto in banca e tanti altri accessi importanti, l'utilizzo di un password manager è sicuramente consigliato. Questo perché consente di proteggere tutte le credenziali in un solo posto, con la possibilità di collegare tanti dispositivi da cui sincronizzare i dati di accesso. Cosa che è possibile fare con 1Password, sicuramente uno tra i più conosciuti gestori di credenziali.

Con 1 Password è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi con soli 2,65€, usufruendo inoltre di un piccolo cloud crittografato da 1GB. Ma scopriamo cosa offre nel dettaglio il servizio.

1Password: l'unico posto sicuro per le vostre credenziali

1Password assicura innanzitutto una privacy più che totale ai propri utenti. Non raccoglie informazioni sull'utilizzo, ne le vende. Fa uso di crittografia avanzata AES a 256-bit, lo standard finora più elevato per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Vengono inoltre usate diverse tecniche per proteggere i dati sia quando sono memorizzati che in transito.

Dispone di alcune funzionalità utili, come Password Watchtower, uno strumento che consente di avvisarvi nel caso un sito web o una vostra password sia stato compromesso. In questo modo sarete in grado di intervenire tempestivamente, prima che qualcuno effettui accessi non autorizzati ai vostri account o faccia un uso fraudolento dei vostri dati.

Con la modalità viaggio, 1Password permette invece di rimuovere temporaneamente l'accesso ai vostri dati sensibili quando attraversate i confini nazionali, ripristinandolo quando rientrate. Si tratta a tutti gli effetti di un utile grado superiore di protezione.

Memorizzate tutte le vostre carte e i dati d'accesso bancari sul portafoglio digitale. Una sezione dedicata che consente di proteggere in modo adeguato queste importanti credenziali, in modo da poterle utilizzare in sicurezza su qualsiasi dispositivo.

L'assistenza è inoltre sempre disponibile ad aiutarvi in qualsiasi momento, per qualsiasi evenienza e senza alcun costo aggiuntivo.

