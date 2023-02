1Password dice addio alle password e adotta le passkey

Ci sono importanti, anzi importantissime novità in casa 1Password, uno dei password manager più noti e apprezzati al mondo: il servizio ha deciso che adotterà per la prima volta le passkey, le quali andranno a sostituire completamente le password salvate e custodite nell’app, compresa quella adoperata per l’accesso alla stessa applicazione.

1Password: adozione totale delle passkey in estate

Per chi non lo sapesse, le passkey sono una coppia chiave pubblica/privata che viene generata per ogni sito e app. Offrono una maggiore protezione rispetto alla Secret Key di 1Password, in quanto hanno un’entropia a 256 bit che le rende praticamente inviolabili.

Si tratta di una modifica che punta tutto a una maggiore sicurezza, in quanto le passkey sono più semplici da usare e soprattutto sono di gran lunga più sicure delle tradizionali password.

Il cambiamento definitivo avverrà in estate. Attualmente è possibile utilizzare l’autenticazione biometrica (riconoscimento facciale o delle impronte digitali) per sbloccare 1Password, ma le password vengono ancora adoperate, mentre nei prossimi mesi si potrà creare una passkey che verrà conservata localmente sul dispositivo. Non servirà nemmeno il codice dell’autenticazione in due fattori.

Per spiegare meglio il funzionamento è stata creata una demo (accessibile con un account 1Password e utilizzando il browser Chrome). Inoltre, 1Password ha fornito un elenco di siti e app che già adesso supportano le passkey.

Da tenere presente che attualmente le passkey sono già supportate o lo saranno a stretto giro da molte realtà appartenenti al mondo tech, tra cui Google, Apple, Microsoft, PayPal e NVIDIA.

