1Password aggiunge il supporto alle passkey per iOS 17

Su iOS 17, all'inizio di questa settimana, Apple aveva annunciato ufficialmente un nuovo aggiornamento per iPhone e iPad. Tra le novità che riguardano la sicurezza, sarà presente il supporto alle passkey, il metodo di autenticazione di nuova generazione che elimina definitivamente le password. Proprio in concomitanza di ciò, 1Password ha anticipato che aggiungerà a sua volta il supporto alla nuova tecnologia, dando la possibilità di usarla anche agli utenti che fanno uso degli ecosistemi Apple.

1Password: il posto dove custodire le vostre credenziali

1Password è una cassaforte pensata per proteggere in modo sicuro le vostre credenziali, i metodi di pagamento e altre informazioni personali essenziali di autenticazione. Qualunque cosa vi serva tra queste, sarà sempre a portata di mano e pronta anche per essere condivisa in sicurezza. Il software permette infatti di salvare e compilare automaticamente nomi utente, password, codici di autenticazione a due fattori, campi dei moduli e informazioni di pagamento, velocizzando qualsiasi operazione in rete.

Oltre a custodire tutte questi dati essenziali all'interno, permette di condividerli in modo sicuro con la vostra famiglia o altri utenti, anche se non hanno un account 1Password. Il password manager è dotato di funzionalità di sicurezza per incrementare la protezione delle credenziali dalle minacce di rete. Watchtower vi avverte se una delle vostre password è troppo debole, è stata compromessa o duplicata, fornendo una panoramica immediata della situazione. Vi informa anche se i siti fanno uso di autenticazione a due fattori o di connessione cifrata HTTP.

L'aggiunta del supporto alle passkey per i dispositivi iOS consente di dire addio alle password, utilizzando il dispositivo stesso come metodo di autenticazione. Il sistema fa infatti uso di due chiavi, una pubblica e l'altra privata, memorizzata nel vostro dispositivo e nei server del sito.

1Password è disponibile in 4 piani, di cui uno individuale, per la famiglia, team starter pack e aziendale. Proprio team starter parck è quello col miglior rapporto qualità-prezzo a 19,95$ (18,72€), con cui è possibile proteggere le credenziali di 10 utenti. È possibile provare ogni piano per 14 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.