1Password 8, una rivoluzione per il password manager

Lanciato nell'ormai lontano 2006, quando smartphone e tablet ancora non esistevano (almeno non nella loro forma attuale), 1Password è diventato uno dei password manager più noti, utilizzati e apprezzati dagli utenti. Oggi, con il passaggio alla versione 8 su mobile, introduce un completo restyling dell'interfaccia e nuove modalità di interazione pensate per andare incontro alle esigenze manifestate.

1Password cambia pelle e accoglie Watchtower

Disponibile per Android e iOS, l'aggiornamento punta molto sulla personalizzazione. La schermata Home può infatti essere assemblata sulla base delle esigenze di ognuno, mostrando o nascondendo le sezioni che la compongono, nonché riorganizzandole o fissando in evidenza campi specifici. L'unico elemento sempre visibile è la barra di navigazione che permette un accesso rapido a tutti i dettagli relativi agli account gestiti.

Come si legge sulle pagine del blog ufficiale, nell'elenco delle novità spicca Watchtower. È definita una sentinella di sicurezza che avvisa l'utente quando è necessario il suo intervento, semplificando ogni operazione. Si attiva, ad esempio, quando le credenziali salvate risultano compromesse da uno dei sempre più frequenti data breach, consentendo di modificarle nel minor tempo possibile così da evitare brutte sorprese. Visualizza inoltre un security score. Si tratta di una valutazione calcolata tenendo in considerazione criteri come l'eventuale impiego di parole segrete deboli o la mancata attivazione dell'autenticazione a due fattori.

C'è poi un generatore di domande random per il recupero delle password, per andare oltre le tradizionali Qual era il nome da nubile di tua madre? o Come si chiamava il tuo primo animale domestico? che potrebbero risultare poco efficaci o addirittura controproducenti.

Le funzionalità desktop anche su mobile

Tutte le funzionalità già ben note a chi da tempo utilizza 1Password rimangono disponibili. È inclusa la condivisione di file e documenti anche con chi non è iscritto al servizio. Non manca poi il supporto al tema chiaro o scuro, come visibile nell'immagine qui sopra. Di fatto, il passaggio alla nuova release introduce su mobile alcune delle caratteristiche già sperimentate con successo in ambiente desktop.

Come scritto in precedenza, 1Passwod 8 è in download nelle versioni destinate ad Android e iOS. Per chi sta utilizzando la versione 7 non è previsto l'update automatico. L'installazione può essere eseguita direttamente da Play Store e App Store. Prima di sottoscrivere un abbonamento è possibile metterne alla prova le potenzialità grazie ai 14 giorni di prova gratuita.