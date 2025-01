150 Giga in 5G a 5,99€/mese, con 2 mesi gratuiti: la promo definitiva

La connessione internet di qualità è diventata un elemento essenziale nella vita quotidiana. Non si tratta solo di navigare o guardare video in streaming, ma di farlo ovunque ci si trovi, con velocità elevate, stabilità costante e senza doversi preoccupare dei limiti di traffico dati. Very Mobile ha pensato a tutto questo con un’offerta perfettamente in linea con queste esigenze: 150 Giga in 5G a soli 5,99€ al mese per sempre. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le caratteristiche di questa promo.

Tutti i vantaggi di una connessione Very Mobile

Questa promozione non prevede costi di attivazione né spese per la spedizione della SIM. Con 5,99€ al mese si ottengono 150 Giga di traffico dati, utilizzabili anche in 5G senza sovrapprezzi, oltre a minuti e SMS illimitati. Un ulteriore vantaggio? I primi due mesi sono completamente gratuiti, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

Diventare cliente Very Mobile significa anche avere la certezza di un prezzo fisso e trasparente: 5,99€ al mese senza sorprese o costi aggiuntivi. Questo importo include tutto, senza rischi di aumenti o tariffe a consumo impreviste. I 150 Giga inclusi, inoltre, possono essere usati anche in modalità hotspot, rendendo la SIM una scelta ideale per lavorare in smart working o guardare contenuti in streaming su PC e Smart TV, sia a casa che in vacanza. Da menzionare anche i 7,6 GB di traffico dati in roaming UE.

La promozione è riservata a clienti che provengono da operatori come Fastweb, Iliad, Lycamobile, Poste Mobile, Tiscali e molti altri. Per scoprire se puoi accedere alla promozione, basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile. C'è però un limite di tempo: può essere attivata entro e non oltre domani, lunedì 20 gennaio. Non bisogna dunque tergiversare troppo: approfitta adesso della super offerta di Very Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.