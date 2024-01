100€ di sconto in estratto conto con la Carta di Credito PAYBACK American Express (ultime ore)

Alla mezzanotte di oggi scade la promozione sulla Carta di Credito PAYBACK American Express, che consente di ottenere 100 euro di sconto nel proprio estratto conto diventando titolare della carta e spendendo nei primi tre mesi un importo di almeno 1.000 euro. Sono diversi i vantaggi offerti dalla Carta PAYBACK di Amex, tra cui la possibilità di accumulare punti PAYBACK su tutti gli acquisti realizzati con la carta di credito e non solo su quelli effettuati presso i partner del programma. Puoi richiedere la carta direttamente sul sito ufficiale tramite questa pagina.

Come ottenere 100 euro di sconto con la Carta di Credito PAYBACK American Express

Come accennato nell'introduzione, per ottenere 100 euro di sconto nell'estratto conto della Carta di Credito PAYBACK di American Express occorre presentare la richiesta entro e non oltre la data di oggi, venerdì 12 gennaio. Una volta ricevuto il via libera da Amex, sarà sufficiente spendere almeno 1.000 euro con la nuova carta entro i primi 3 mesi dalla sua emissione, dunque una media di 333 euro al mese.

Non concorrono al raggiungimento della soglia di spesa indicata qui sopra i prelievi e gli anticipi di contante, nonché le commissioni e gli importi riaccreditati come rimborsi sul conto della carta.

Per richiedere la carta bisogna avere almeno 18 anni, essere iscritti al programma PAYBACK, avere la residenza in Italia e un conto corrente bancario o postale che rientra nel circuito SEPA. Inoltre, è richiesto un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Richiedi Carta di Credito PAYBACK entro la mezzanotte di oggi per beneficiare della promozione lanciata da American Express lo scorso mese di dicembre.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.