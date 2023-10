100€ di sconto con PAYBACK American Express: promo per i nuovi titolari

Una carta di credito che ti permette di accumulare vantaggi e premi mentre fai acquisti? Esiste e si chiama PAYBACK American Express: l'opzione perfetta per coloro che cercano flessibilità di pagamento, sicurezza e una serie di vantaggi esclusivi. In più tutti i nuovi titolari, grazie alla nuova promozione attiva fino al 19 novembre, otterranno uno sconto di 100 euro direttamente sul proprio estratto conto.

Quota annuale azzerata e TAN/TAEG vantaggiosi

La partnership tra American Express e PAYBACK porta a una raccolta di punti ancora più rapida e semplice. Con la Carta di Credito PAYBACK American Express, accumulerai punti PAYBACK su tutti i tuoi acquisti, non solo presso i partner del programma.

E non è tutto, perché potrai accumulare punti due volte di più quando acquisti da questi partner grazie al codice a barre e al numero di carta fedeltà presenti sul retro della tua carta. Ma quali sono le caratteristiche principali di questa carta?

Tra le più interessanti, segnaliamo la quota annuale azzerata e TAN/TAEG vantaggiosi (12% e 14,31%). Inoltre, in quanto titolare, potrai scegliere se pagare il saldo completo oppure in comode rate e otterrai una carta supplementare inclusa per accumulare ancora più punti PAYBACK. Questa carta di credito offre protezione per tutti i tuoi acquisti e servizio clienti sempre disponibile 24/7.

Per richiedere questa carta, dovrai soddisfare alcuni requisiti:

Essere maggiorenne

Iscriverti al programma PAYBACK (se non sei già iscritto, puoi richiedere la tua carta fedeltà )

(se non sei già iscritto, puoi richiedere la tua ) Risiedere in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano

Avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA

o postale appartenente al circuito Dimostrare un reddito annuale lordo di almeno 11 mila euro

Richiedere PAYBACK American Express online è semplicissimo: grazie alla firma digitale, infatti, non avrai bisogno di stampare nulla e ti basterà scattare una fotografia dei tuoi documenti direttamente dallo smartphone per inviarli ad American Express. Richiedila subito online e diventa titolare entro il 19 novembre: riceverai così 100 euro di sconto, che ti saranno accreditati direttamente in estratto conto.

