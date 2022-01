Windows 11 e Android: una collaborazione che porterà ad una rivoluzione informatica

Con l’avvento di Windows 11, la società ha introdotto un nuovo Microsoft Store per mostrare le migliori esperienze degli sviluppatori, un modello di commercio flessibile e trasparente e l’introduzione ed integrazione delle app Android.

Ma la novità in assoluto riguarda le app Android nel programma Windows Insider. Grazie alla collaborazione con Amazon e Intel, agli utenti di Dev, Beta e Release è stata data la possibilità di utilizzare app Android su dispositivi idonei che eseguono piattaforme Intel, AMD e Qualcomm.

Basta aprire il nuovo Microsoft Store per trovare una selezione di esperienze mobili che prima non erano disponibili su Windows. Queste app e giochi Android si uniscono ad un catalogo più ampio: dai giochi base a quelli casuali, suite di produttività sofisticate alle esperienze social, strumenti per la creatività, app per hobbisti di nicchia e strumenti per sviluppatori per interi ambienti virtualizzati.

Un nuovo modo di gestire le app Android tramite Windows

L’esecuzione di app e giochi Android su Windows 11 è molto semplice. Puoi eseguire facilmente queste app con l’aiuto della nuova funzione Snap Layouts, aggiungerle al menu Start o alla barra delle applicazioni e interagire con esse tramite mouse, tocco o input della penna. Le app Android sono anche integrate nella funzione Alt + Tab e nella vista Attività per aiutarti a spostarti rapidamente tra le app. Puoi visualizzare le notifiche delle app Android nel Centro notifiche o condividere gli appunti tra un’app Windows e un’app Android. La società ha voluto dare precedenza all’accessibilità: molte impostazioni di Windows si applicano alle app Android, ed una nuova partnership con Amazon fornirà ulteriori miglioramenti.

La società ha collaborato con Amazon e famosi sviluppatori per curare 50 app che saranno introdotte per la prima volta su Windows Insider. Ovviamente sono ancora da testare e convalidare su un’ampia serie di hardware. Nei prossimi mesi verranno rilasciate nuove app tramite gli aggiornamenti del programma.

Ecco alcuni esempi pratici riportati sul sito di Microsoft:

Giochi per dispositivi mobili: gioca ad alcuni dei giochi per dispositivi mobili più popolari come Lords Mobile , June’s Journey , Coin Master e altri ancora

, , e altri ancora Lettura: potrai leggere il tuo libro preferito con Kindle o dei fumetti digitali con Comics sul tuo tablet Windows.

o dei fumetti digitali con sul tuo tablet Windows. Contenuti per bambini: allena le tue abilità matematiche, la lettura e la scrittura con Khan Academy Kids, o costruisci nuovi spazi digitali con Lego Duplo World.

Fonte: windows blog