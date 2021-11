Chrome 96: novità per utenti e developer

Gli sviluppatori di Mountain View hanno reso disponibile la versione stabile di Chrome 96, ultima release del browser che regala un importante contributo in termini di sicurezza portando con sé la risoluzione di ben 25 vulnerabilità alcune delle quali (ben 7) ad alta priorità. Non mancano comunque alcune novità importanti sia dal punto di vista delle user experience che per quanto riguarda il lavoro degli sviluppatori.

Novità per gli utilizzatori

A favore dell’utenza troviamo in particolare una migliore gestione della back-forward cache per i dispositivi Desktop, in pratica la cache che presiede al funzionamento dei pulsanti “Avanti” e “Indietro” durante la navigazione sui siti Web. Tale risultato sarebbe stato ottenuto attraverso un porting della stessa feature implementata nel corso del 2020 per i device mobile.

Da segnalare anche il redirect automatico da HTTP ad HTTPS basato sui record DNS. In sostanza, nel caso in cui un sito Web metta a disposizione un record HTTPS DNS e Chrome sia in grado di intercettarlo la connessione avverrà di default su un canale protetto ignorando la disponibilità di un collegamento via HTTP.

Un altro intervento interessante ha riguardato la gestione delle immagini, ora infatti quando viene copiato un file PNG la clipboard API sarà in grado di preservarne i metadati invece di rimuoverli come avveniva in precedenza.

Introdotto inoltre un flag fino ad ora non supportato e dedicato all’accessibilità, nello specifico parliamo di:

chrome://flags#enable-accessibility-page-zoom

che permette di impostare la percentuale di zoom per la visualizzazione dei siti Web.

Novità per gli sviluppatori

Per quanto riguarda le funzionalità più attinenti al coding, in Chrome 96 abbiamo innanzitutto un supporto migliorato alle PWA (Progressive Web App) che si associa ad altre novità dedicate in particolare alla stilizzazione.

Da quest’ultimo punto di vista si segnalano infatti la compatibilità con la funzione calc(number) di CSS nelle aree in cui sono supportati soltanto gli input di tipo intero e, non meno importante, il supporto per la CSS media feature prefers-contrast il cui effetto sarà visibile in particolare nei terminali macOS e Windows le cui impostazioni prevedono una modalità ad alto contrasto.

Novità infine anche per gli sviluppatori che utilizzano lo standard WebAssembly, con la possibilità di gestire referenze da JavaScript e oggetti DOM e per il loro passaggio come argomenti.