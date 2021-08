Android 12 sarà la nuova versione del noto sistema operativo di Google, e introdurrà diversi aggiornamenti piuttosto consistenti agli smartphone che ne fanno uso. Tra le novità introdotte, pare che sarà inclusa anche una nuova funzionalità molto interessante, che probabilmente vedremo presto diffondersi anche in altri sistemi operativi destinati a smartphone e tablet.

Secondo quanto riportato da XDA, nell’ultima beta di Android 12 è stata introdotta una funzione nota come Camera Switches, che permette agli utenti di controllare il proprio smartphone utilizzando unicamente le espressioni facciali.

Anteprima di funzionamento di Camera Switches su Android 12 (fonte: XDA ) (click per ingrandire)

Camera Switches su Android 12: come funziona

Camera Switches offre la possibilità di associare una serie di espressioni facciali ad altrettante funzionalità offerte da Android, con la possibilità di configurare diversi parametri, quali l’ampiezza dell’espressione facciale o la durata della stessa. In sostanza, è come associare comandi vocali o gestuali, ma con un mezzo diverso come l’espressione del proprio viso.

Attualmente, Camera Switches supporta diverse espressioni, anche se non è esclusa la possibilità che Google ne aggiunga altre in un secondo momento. L’immagine precedente mostra alcuni esempi di quali espressioni siano utilizzabili per controllare le funzioni di Android 12.

Tutto ciò si basa ovviamente sull’uso della fotocamera frontale, e su un processo che usa le immagini ottenute da essa per riconoscere prima se l’utente sta guardando verso lo smartphone, e in caso affermativo per identificare l’espressione del viso tra quelle supportate e associate alle funzioni di sistema. È bene sottolineare che le immagini ottenute dalla fotocamera non vengono archiviate o inviate ai server di Google, ma tutto il processo ha un impatto non indifferente sul consumo energetico. Non a caso, Google suggerisce di mantenere il dispositivo collegato e in carica mentre tale funzione è abilitata.

Perché è utile sfruttare le espressioni facciali

Per quanto possa sembrare strano immaginare di controllare lo smartphone come espressioni facciali anche piuttosto bizzarre, è innegabile che tale possibilità possa tornare molto comoda in alcuni contesti in cui non è possibilità usare comandi vocali. Camera Switches permette infatti di sostituire i comandi vocali con una modalità che ci permette di attivare le funzionalità richieste senza far rumore, e senza toccare lo smartphone, due condizioni che erano difficilmente realizzabili in modo robusto fino a questo momento.

È innegabile che il consumo energetico elevato ne limiti attualmente l’applicabilità, ma non è da escludere che anche questo difetto venga mitigato in futuro, magari già in prossimità del rilascio ufficiale di Android 12.

Fonte: XDA