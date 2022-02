Il conflitto Russia-Ucraina si combatte anche su TikTok

Tik Tok è pieno di video sull’accumulo di truppe russe e questi potrebbero persino aiutare la campagna di Putin per intimidire l’Ucraina.

I movimenti delle truppe russe e delle armi pesanti che sarebbero state avvolte nel segreto decenni prima sono ovunque su Tik Tok e lo sono da settimane. I conducenti filmano i carri armati che passano sui vagoni ferroviari. I passanti sono testimoni di convogli di lanciamissili mobili su strada. Truppe annoiate che ammazzano il tempo.

I video di crowdfunding pubblicati su TikTok e Twitter offrono una visione senza precedenti dei preparativi militari in tempo reale, poiché spesso forniscono un avviso del movimento militare russo più veloce di quanto possano offrire gli avvertimenti del governo.

Rob Lee, un esperto di politica della difesa russa del Dipartimento di studi sulla guerra del Kings College, ha dichiarato su Twitter che:

la maggior parte dei cambiamenti nella posizione militare russa vicino all’Ucraina sono stati osservabili pubblicamente sui social media prima ancora che fosse confermato dai funzionari del governo degli Stati Uniti.

Un caso specifico è stato il più eclatante. Alcuni esperti di intelligence sui social media hanno osservato che delle artiglierie a lungo raggio e lanciarazzi sono stati spostati in una posizione di attacco più di una settimana prima che i funzionari statunitensi dessero lo stesso avvertimento.

Il ruolo dei social media nel conflitto

Nel complesso, il continuo avvistamento di questi sviluppi può anche indurre un senso di presentimento sulla schiacciante potenza militare della Russia che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella campagna del presidente Vladimir Putin per intimidire l’Ucraina mentre si prepara a una potenziale invasione.

Molti di questi video provengono da cittadini comuni che pubblicano su TikTok e Twitter di avvistamenti di carri armati che rotolano lungo un’autostrada o di treni pieni di equipaggiamento militare che passano.

Alcuni video sono stati pubblicati anche da soldati russi o dai loro familiari e amici. All’inizio di gennaio, i commentatori di TikTok hanno affermato che i loro mariti o fratelli avevano lasciato l’addestramento in Bielorussia, settimane prima dell’annuncio delle esercitazioni militari congiunte russo-bielorussi, secondo un rapporto di RadioFreeEurope.

Ma i funzionari ucraini hanno avvertito che video come questi fanno di più che promuovere la campagna russa per destabilizzare l’Ucraina provocando il panico su una potenziale invasione.

Il mese scorso, gli stessi funzionari hanno avvertito che la Russia sta usando la guerra informatica “non solo per intimidire la società, ma anche per destabilizzare la situazione in Ucraina, arrestando il lavoro del settore pubblico e schiacciando la fiducia degli ucraini nelle autorità”.