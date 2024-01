Meta: in UE si potranno scollegare account Facebook e Instagram

Meta offrirà presto agli utenti di UE, SEE e Svizzera di avere maggiore controllo sul modo in cui i loro dati vengono utilizzati su Facebook e Instagram. Le modifiche, che inizieranno ad essere implementate nelle prossime settimane, sono state adottate da Meta per conformarsi al Digital Markets Act (DMA). In primis gli utenti potranno scegliere il modo in cui le informazioni verranno condivise tra Facebook e Instagram. Coloro che attualmente hanno account Instagram e Facebook collegati possono infatti scegliere di continuare a condividere i dati tra le app o separare i propri account. Come riportato sul sito ufficiale di Meta: “le persone che hanno già scelto di collegare i propri account Instagram e Facebook potranno scegliere se continuare a connettere i propri account tramite il Centro gestione account o gestirli separatamente in modo che le loro informazioni non vengano più utilizzate tra gli account”.

Meta: account indipendente anche per Messenger, Marketplace e Gaming

Messenger avrà un'opzione autonoma. Gli utenti possono continuare a utilizzare Messenger con il proprio account Facebook o creare un nuovo account completamente indipendente. Questo nuovo account Messenger offrirà ancora funzionalità di base come messaggistica, chat e chiamate e videochiamate, ma senza Facebook. Per quanto riguarda Facebook Marketplace, gli utenti potranno scegliere tra un'esperienza di Marketplace personalizzato, collegato al profilo Facebook oppure un'esperienza anonima in cui acquirenti e venditori comunicano solo tramite e-mail anziché tramite Messenger.

Novità anche per i gamer. Meta offrirà infatti una scelta simile a Facebook Gaming. Gli utenti possono mantenere collegate le proprie informazioni su Facebook per accedere a funzionalità come multiplayer, acquisti in-game e consigli personalizzati. In alternativa, possono optare per un'esperienza di gioco senza Facebook. Infine, rimane rilevante un’opzione introdotta lo scorso autunno. Gli utenti europei possono scegliere di pagare un abbonamento per sfruttare Facebook e Instagram senza annunci. Ciò garantisce che le loro informazioni non vengano utilizzate per pubblicità mirata.