Divieti e sanzioni per bloccare l’aggressione russa in Ucraina

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea sono d’accordo: l’aggressione russa contro l’Ucraina deve essere punita. Ma non sono d’accordo su cosa sia l’aggressività. O, tanto meno, quale dovrebbe essere la punizione.

La NATO non invierà truppe. L’Ucraina non è un membro del trattato. E la costituzione dell’alleanza è puramente difensiva. Né il presidente degli Stati Uniti Joe Biden interverrà direttamente. Dopo l’imbarazzo dell’Afghanistan e dell’Iraq, gli Stati Uniti semplicemente non hanno appetito per un intervento militare molto più drammatico .

Ma potrebbe rafforzare qualsiasi resistenza ucraina e potrebbe coordinare sanzioni internazionali immensamente costose.

Le mosse per preparare tali risposte

L’amministrazione Biden ha minacciato sanzioni ad alto impatto ed azione rapida contro il Cremlino se dovesse invadere l’Ucraina da mesi.

La Casa Bianca ha avvertito l’industria statunitense dei chip di silicio di prepararsi per un divieto di esportazione verso la Russia. Ciò potrebbe ben presto estendersi a tutte le forniture di elettronica.

Poi c’è l’accesso di Mosca ai cambi di valuta internazionali ed il prestigio che i suoi cleptocrati ottengono mandando i loro figli in scuole internazionali d’élite.

Ma dieci mesi di tale minacciosa diplomazia finora non sono riusciti a disperdere le massicce concentrazioni di truppe di Mosca. E non è chiaro esattamente cosa intenda fare il presidente Vladimir Putin con i 100.000 soldati che ha ammassato vicino ai confini dell’Ucraina e della Polonia .

La chiave per contrastare le ambizioni russe è impedire a Mosca di ottenere una rapida vittoria e aumentare i costi economici, politici e militari imponendo sanzioni economiche, assicurando l’isolamento politico dall’Occidente e sollevando la prospettiva di una rivolta prolungata che macina l’esercito russo

sostengono Seth Jones, un politologo, e Philip Wasielewski, un ex ufficiale paramilitare della CIA, in un’analisi del 13 gennaio 2022 per il Center for Strategic and International Studies.

Blocco: mossa azzardata o sensata?

La Russia è il quinto partner commerciale dell’Unione europea. Gli Stati Uniti si registrano a malapena nel libro dei conti della Russia. In parole povere, Mosca può semplicemente procurarsi le cose vietate dagli Stati Uniti altrove.

Gli ampi legami commerciali di Mosca con gli stati dell’UE (e non solo) dunque le consentirebbero di mitigare l’impatto delle sanzioni che non hanno il pieno sostegno e la cooperazione europea.

La Russia fornisce all’Europa gran parte del suo gas naturale, garantendo l’accesso al commercio e alle entrate indipendentemente dalle misure statunitensi.

In altre parole, i recenti blocchi sanzionatori non hanno avuto i risultati ambiti motivo per cui siamo convinti che questo sia solo l’inizio di una lunga faida tra potenze mondiali.