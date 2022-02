Twitter manca l’obiettivo trimestrale, ma la crescita degli utenti è in rapida ascesa

Twitter ha riportato entrate pubblicitarie trimestrali e una crescita degli utenti più lenta e prevede un crollo anche a Wall Street, dichiarando che il suo piano deve ancora dare i suoi frutti.

Tuttavia, il sito di social networking ha affermato di aver compiuto “progressi significativi” verso il suo obiettivo di raggiungere 315 milioni di utenti e 7,5 miliardi di dollari in entrate annuali entro la fine del 2023, affermando inoltre che la crescita degli utenti dovrebbe accelerare a livello internazionale quest’anno.

Le azioni della società con sede a San Francisco sono aumentate di oltre l’8% dopo i risultati, ma non tutto è andato come previsto. Twitter ha perseguito grandi progetti come chat room audio e le newsletter per cercare di portare vitalità alla piattaforma e attirare nuovi utenti e inserzionisti. Ma i risultati trimestrali hanno sollevato dubbi sul piano poiché gli analisti si aspettavano segni di progresso più rapidi.

Gli utenti attivi giornalieri monetizzabili, o utenti che vedono annunci, sono cresciuti del 13% a 217 milioni nel quarto trimestre terminato il 31 dicembre, mancando l’obiettivo di 218,5 milioni, secondo i dati IBES di Refinitiv.

“Il piano di riacquisto di azioni di Twitter sta aiutando gli investitori a trascurare i risultati e le prospettive relativamente deboli della società“, ha affermato Jesse Cohen, analista senior di Investing.com.

Non è tutto andato in fumo, si vedono segnali di ripresa

I ricavi pubblicitari per il quarto trimestre sono cresciuti del 22% anno su anno a 1,41 miliardi di dollari, mancando le stime degli analisti di 1,43 miliardi di dollari.

Twitter ha guadagnato 6 milioni di utenti durante il trimestre, ma dovrà aggiungerne oltre 12 milioni ogni trimestre nei prossimi due anni per raggiungere l’obiettivo di 315 milioni di persone entro la fine del 2023, ha affermato Jasmine Enberg, analista principale di Insider Intelligence, definendolo “un obiettivo incredibilmente alto.”

I risultati trimestrali sono i primi da quando l’amministratore delegato Parag Agrawal ha preso il timone a novembre. La sua nomina, dopo che il co-fondatore Jack Dorsey si è dimesso dalla carica di CEO, ha segnalato una maggiore attenzione all’ingegneria e all’incorporazione di criptovalute e tecnologie blockchain.

Durante una chiamata sugli utili con gli analisti, Agrawal ha affermato di essere concentrato su un processo decisionale più rapido e “concentrarsi sul fare meno cose“. Twitter ha riferito successivamente che le entrate totali del quarto trimestre, che includono anche i soldi guadagnati dalle licenze di dati, sono aumentate del 22% a 1,57 miliardi di dollari.

Si prevede che i ricavi per l’anno 2022 aumenteranno del 20% e che il costo totale e le spese aumenteranno rispetto allo scorso anno, ha affermato la società.

Fonte: nypost