Gartner afferma che più della metà delle aziende passeranno al cloud entro il 2025

La spesa per il cloud computing pubblico, all’interno dei segmenti di mercato che possono utilizzarlo, supererà quella per l’acquisto di infrastrutture tradizionali entro il 2025, secondo Gartner.

La ricerca di Gartner sul “cloud shift” include solo quelle categorie aziendali che possono passare al cloud. Entro il 2025, il 51% della spesa di queste categorie sarà passata dalle soluzioni tradizionali al cloud, rispetto al 41% nel 2022. Quasi i due terzi della spesa per i software applicativi saranno destinati alle tecnologie cloud entro il 2025, rispetto al 57,7% del 2022.

“Il passaggio al cloud è accelerato negli ultimi due anni a causa del COVID-19, questo perchè le organizzazioni si sono dovuti adattare ad una nuova dinamica aziendale e sociale“, ha affermato Michael Warrilow, vicepresidente della ricerca presso Gartner. “I fornitori di tecnologia e servizi che non riescono ad adattarsi al ritmo del cambiamento del cloud corrono un rischio crescente di diventare obsoleti o, nella migliore delle ipotesi, essere relegati in mercati a bassa crescita“.

Un mercato in continua evoluzione

Nel 2022, le offerte tradizionali costituiranno il 58,7% delle entrate, e la crescita nei mercati tradizionali sarà molto inferiore rispetto al cloud. La domanda di capacità di integrazione, i processi di lavoro e l’architettura guideranno il passaggio al cloud. I product manager dovrebbero utilizzare il passaggio come un’ulteriore opportunità di mercato.

Secondo Gartner, nel 2022, dal passaggio al cloud sono in gioco più di 1,3 trilioni di dollari, che cresceranno fino a quasi 1,8 trilioni di dollari nel 2025. La continua interruzione dei mercati IT sarà amplificata dall’introduzione di nuove tecnologie, incluso il cloud distribuito.

L’adozione da parte delle aziende del cloud distribuito ha il potenziale per accelerare ulteriormente il passaggio a questa tecnologia. Le organizzazioni lo stanno valutando per la sua capacità di soddisfare requisiti specifici come la bassa latenza e la larghezza di banda della rete.

Per sfruttare il passaggio al cloud, Gartner consiglia ai fornitori di tecnologia e servizi di rivolgersi ai segmenti in cui il passaggio si verifica in modo più aggressivo, oltre a cercare nuove opportunità cloud.

Fonte: gartner