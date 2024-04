Accedi a tutte le piattaforme streaming con la Fire TV Stick 4K: 26% DI SCONTO

Con Fire TV Stick 4K, vivi un'esperienza cinematografica senza pari direttamente a casa tua. Grazie alle immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD e al supporto per formati come Dolby Vision e HDR10+, potrai immergerti in dettagli e colori mozzafiato. E con l'audio avvolgente di Dolby Atmos, il tuo ambiente si trasforma in un vero e proprio cinema.

L'ultimo dispositivo Fire TV 4K, ottimizzato per lo streaming in 4K, garantisce prestazioni di streaming all'avanguardia. Con il supporto per il Wi-Fi 6, potrai goderti una riproduzione in streaming fluida anche quando ci sono molti dispositivi connessi al router.

Goditi un'ampia selezione di contenuti da migliaia di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+. Potrai anche accedere a un mondo di intrattenimento gratuito attraverso app di streaming supportate da annunci pubblicitari come YouTube, Twitch e Pluto TV.

Con la compatibilità con la Casa Intelligente, potrai controllare dispositivi come videocamere e luci direttamente dal tuo Fire TV Stick 4K. Basta premere un pulsante o chiedere ad Alexa per accedere a una gamma di funzioni, dalle previsioni del tempo al controllo dell'illuminazione. Trova le tue app preferite con i pulsanti preimpostati e gestisci facilmente le funzioni TV, il tutto con un unico telecomando.