10 tra le migliori certificazioni di Cloud Computing

Ad oggi uno dei principali trend del mercato ITC riguarda lo spostamento degli asset aziendali dalle infrastrutture on-premise (quindi sviluppate localmente) al Cloud. Le imprese hanno capito che quest’ultimo offre maggiori garanzie in termini di flessibilità delle risorse, certezza dei costi, tempestività degli aggiornamenti e sicurezza, ma un nuovo approccio basato sulla remotizzazione della dotazione tecnica (hardware o software che sia) necessita anche di nuove figure specialistiche, spesso difficili da reperire in un contesto ancora caratterizzato dalla scarsità di competenze.

Come farsi trovare pronti e incrociare la propria offerta di skill con la domanda del mercato? Le certificazioni potrebbero rappresentare un aiuto in questo senso. Cerchiamo quindi di capire quali sono le maggiori opportunità in questo settore. Tutti i programmi proposti di seguito sono accessibili direttamente online.

Le certificazioni AWS

AWS (Amazon Web Services) propone innanzitutto il programma di certificazione entry level AWS Certified Cloud Practitioner, senza scadenza, che ha una durata di 6 mesi al prezzo di 100 dollari. Particolarmente concentrato sulle proposte commerciali di AWS affronta le basi della piattaforma e le sue principali funzionalità.

AWS Certified Solutions Architect è invece indirizzato a chi già dispone di competenze relative alle architetture Cloud. Valido per 3 anni esso riguarda tutto il ciclo di vita di un progetto Cloud based è ha un prezzo pari a 150 dollari.

Le certificazioni di Microsoft

Microsoft Certified: Azure Fundamentals si rivolge a chi dispone di un’esperienza anche molto limitata in tema Azure, l’infrastruttura Cloud della Casa di Redmond. Costa 99 dollari, ha una durata illimitata, e fornisce una formazioni essenziale sulla gestione del Cloud e la sua sicurezza.

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate è dedicato invece a chi può già dimostrare una certa pratica di base nell’utilizzo delle feature di Azure, è valido 6 mesi e per 165 dollari permette di migliorare le proprie skill in termini di amministrazione di sistema, gestione dello storage e sicurezza.

Si diventa invece Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert con una spesa di 165 dollari. La certificazione ha una validità di 6 mesi è approfondisce gli aspetti riguardanti l’architettura, la continuità del business e la gestione delle soluzioni di storage.

Le certificazioni di Google

Valida 2 anni, la certificazione per Google Associate Cloud Engineer è diretta a chi ha almeno 6 mesi di esperienza nell’uso professionale della Google Cloud Platform. Per conseguirla, oltre a spendere 125 dollari, si deve essere in grado di implementare un ambiente Cloud, gestire lo storage dei dati e i database e configurare l’accesso alla piattaforma.

Con almeno 3 anni di esperienza nelle infrastrutture Cloud si può invece affrontare il percorso di certificazione dedicato ai Google Professional Cloud Architect. Il prezzo è pari a 200 dollari per una validità di 2 anni, un Cloud Architect di livello professionale dovrà essere in grado di sviluppare, mandare in produzione e gestire applicazioni nel Cloud.

Certificazioni in ambito accademico e aziendale

L’Università dell’Illinois offre la certificazione Cloud Computing Specialization ad un prezzo che va dai 29 ai 99 dollari al mese. Fruibile tramite Coursera, ha una validità illimitata e copre tutti i concetti fondamentali riguardanti il networking, le applicazioni su Cloud e i sistemi di distribuzione.

Il Cloud Computing Certificate Program della York University propone invece la certificazione più costosa tra tutte quelle descritte fino ad ora. Il prezzo è infatti pari a 3.297 dollari per un titolo valido a tempo indeterminato che garantisce competenze sui diversi modelli di Cloud service e la gestione del rischio. Il costo è comunque giustificato dal fatto che il percorso permette di operare online in un ambiente di lavoro reale.

La certificazione CompTIA Cloud+ richiede infine almeno 2 anni di esperienza in amministrazione dei sistemi Cloud, costa 448 dollari, è valida 3 anni ed è incentrata sull’amministrazione delle risorse nel Cloud, la manutenzione dei sistemi, la sicurezza e la gestione delle criticità.