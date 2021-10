WSL diventa un’app del Microsoft Store

WSL (acronimo che sta per Windows Subsystem for Linux) rappresenta una delle funzionalità più interessanti per chi si occupa di sviluppo su sistemi Microsoft. Tramite WSL, è infatti possibile eseguire, ad esempio, la bash di Ubuntu direttamente su Windows, con la possibilità di sfruttare strumenti tipici di Linux, che prima erano esclusiva di piattaforme dotate del sistema operativo del pinguino.

In un recente post, Microsoft ha rivelato che la nuova versione di WSL verrà rilasciata sotto forma di app, scaricabile tramite il Microsoft Store.

WSL diventa un’app: perché?

Trasformare WSL in un’app può suonare strano, dal momento che lo scopo di questo sistema era far sì che Linux divenisse in qualche misura una integrazione di Windows, rimuovendo le necessità di affidarsi a pesanti macchine virtuali o container Docker.

Le motivazioni di Microsoft che giustificano tale scelta risiedono nella attuale difficoltà di manutenere WSL e Windows in modo indipendente. Attualmente, infatti, sembrerebbe impossibile aggiornare l’uno senza adattare opportunamente l’altro.

Craig Loewen, program manager di Microsoft, ha spiegato che, “originariamente, WSL era stato pensato come componente opzionale di Windows. I binari che costituiscono la logica vera e propria di WSL entro tale componente facoltativo fanno quindi parte dell’immagine di Windows, e vengono forniti e aggiornati come parte dell’intero sistema operativo”.

Logicamente, quindi, il disaccoppiamento di WSL e Windows significa che Microsoft può aggiornare WSL più spesso. E lo stessa vale per i singoli utenti.

Con la scelta di passare alla versione “app” di WSL, non appena le nuove funzionalità saranno sviluppate, testate e pronte per il rilascio, gli utenti potranno avere immediatamente accesso ad esse, con molta più rapidità rispetto a prima.

Quali nuove funzionalità di aspetta con WSL?

Tra le nuove funzionalità menzionate da Lowen, su cui Microsoft sta tuttora lavorando, ci sono il supporto delle app visuale (con l’integrazione della GUI con il desktop di Windows), il supporto al calcolo su GPU e la possibilità di montare l’unità del file system Linux.

La versione di anteprima di WSL include già alcune funzionalità non ancora disponibili nella versione integrata di WSL. Tra queste vale la pena menzionare l’opzione --mount del comando wsl.exe (che include anche il rilevamento automatico del file system), e l’aggiornamento del kernel Linux alla versione 5.10.60.1.

L’obiettivo di Microsoft è chiaramente quello di rendere la versione “app” di WSL disponibile tramite Microsoft Store il modo migliore per installare e utilizzare questo sottosistema. È quindi probabile aspettarsi una spinta verso questa opzione, quanto meno a lungo termine.

Fonte: Windows Command Line