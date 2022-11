Acquistare Windows Server 2022 Standard con uno sconto di 420 €

Mettere su un server implica tempo, competenze e costi, ma almeno su tutte e tre queste componenti è possibile ottenere grandi vantaggi seguendo una strada alternativa che può offrire grandi vantaggi. La strada è quella di Mr Key Shop, dove dar corpo a Windows Server 2022 diventa questione di pochi click.

La semplicità dell'acquisto implica una disponibilità immediata del software e la massima semplicità nell'installazione, ma la componente che più si fa notare è quella relativa al costo: grazie a Mr Key Shop, infatti, è possibile accedere ad un codice di attivazione a prezzo ultra-scontato con il quale accedere ad una licenza senza scadenza alcuna e con un risparmio che arriva addirittura a 420 euro per l’acquisto della versione Windows Server Standard.



Per accedere a questo privilegio è sufficiente seguire le indicazioni seguenti, dove è illustrato come e perché l'offerta Mr Key Shop possa fare la differenza.

Che cos'è Windows Server 2022

Disponibile nelle versioni Standard e Datacenter (quest'ultima accessibile anche in Azure Edition), Windows Server 2022 rappresenta l'ultima grande evoluzione Microsoft in ambito server. Sviluppata sulle affidabili fondamenta di Windows Server 2019, la nuova edizione introduce diverse migliorie in termini di sicurezza e integrazione, con vari passi avanti in termini di protezione avanzata, difesa preventiva e crittografia.

In primo piano su questo fronte v'è la partecipazione al programma "Secured-Core", iniziativa che mette insieme hardware e software per un contrasto più efficace alle minacce di sicurezza attraverso una protezione trasversale e l'assistenza del Windows Defender System Guard integrato.

Degna di menzione a sé è inoltre la nuova Virtualization-based security (VBS), fondamentale per isolare il kernel dal resto del sistema difendendo così al meglio l'infrastruttura da tutta una intera classe di vulnerabilità sfruttate in attacchi di cryptocurrency mining. La protezione avanzata contempla inoltre la difesa del firmware, utile a difendere il sistema da molti tipi di malware e ransomware.

Le novità di Windows Server 2022

Tra le novità della versione si segnalano in particolare elementi quali l'attivazione di default di HTTPS e TLS 1.3, il supporto alla crittografia AES-256 per il protocollo SMB, nonché vari miglioramenti in ambito Storage Migration Service. Da segnalare, inoltre, il supporto alla virtualizzazione annidata con Hyper-V tramite processori AMD, aspetto che amplia in modo mirato le opzioni hardware accessibili. Microsoft sottolinea inoltre nella propria scheda ufficiale come siano disponibili "nuovi parametri di PowerShell per la replica di archiviazione per i comandi esistenti", aspetto utile nei processi di trasferimento dati tra server di origine e di destinazione.

La differenza tra la versione Standard e la versione Datacenter è in particolare in termini di attivazione ereditata, con la prima limitata ad un accesso "guest" e la seconda sia "host" che "guest", nonché in quanto a replica di archiviazione (dove la versione Datacenter non ha limiti, mentre la versione Standard è bloccata a "1 in collaborazione e 1 gruppo di risorse con un volume singolo da 2 TB").

In ambito aziendale tutto ciò si traduce in una scelta valida e consolidata, in grado di mettere in tavola tutto ciò di cui si possa necessitare per un progetto solido, sicuro e performante.

Affidarsi a Mr Key Shop

Acquistare Windows Server significa affidarsi alla miglior soluzione disponibile in area Microsoft. Scegliere Mr Key Shop, invece, significa affidarsi alla miglior soluzione in termini di licenze software.

Il prezzo di grande vantaggio messo a disposizione è diretta conseguenza della particolare modalità di commercializzazione delle licenze stesse. Il meccanismo si basa infatti sulla nota sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012, c-128/11, la quale ha definitivamente legittimato la vendita di software ricondizionati:

I produttori di software non possono difendersi dalla rivendita di software usato. Il diritto esclusivo di distribuire la copia del programma si esaurisce con la prima vendita. In questa sentenza, la Corte afferma che il principio dell'esaurimento del diritto di distribuzione si applica non solo quando le copie del software sono vendute su supporti dati, ma anche quando sono distribuite tramite download dal sito web della società

Laddove la licenza è legittima (aspetto dei quale si cura Mr Key Shop in fase di acquisizione), la rivendita è pienamente legale e consente di avere, pur se con tirature limitate, accesso ai migliori software in distribuzione con un prezzo fortemente ribassato. Acquistare Windows Server 2022 diventa a questo punto estremamente vantaggioso, al punto che acquistare Windows Server 2022 Standard può consentire risparmi di ben 420 euro, mentre acquistare Windows Server 2022 Datacenter apre ad un risparmio addirittura di 2140 euro. Non sarà certo complesso farsi due calcoli per capire quanto questa modalità sia in grado di cambiare completamente i piani sui propri budget di spesa: in ambito Datacenter tutto ciò si traduce in migliaia di euro, senza che alcun compromesso metta in discussione qualità e sicurezza.

Acquisire licenze Windows Server 2022 CAL o licenze Windows Server 2022 RDS CAL consente medesimo vantaggio e medesime modalità: l'affidabilità della licenza è alla base del rapporto tra le parti, con Mr Key Shop pronta a farsi carico della massima assistenza in ogni fase dell'acquisto, dell'installazione e della validazione del codice. Le licenze CAL, specifica Microsoft, "sono richieste per ogni utente o dispositivo che accede a un server":

Quando un utente o un dispositivo si connette a un server Host sessione Desktop remoto, quest'ultimo determina se è necessaria una licenza CAL Servizi Desktop remoto. Il server Host sessione Desktop remoto richiede quindi una licenza CAL Servizi Desktop remoto al server licenze Desktop remoto. Se in un server licenze è disponibile una licenza CAL Servizi Desktop remoto appropriata, la licenza viene rilasciata al client per consentire la connessione al server Host sessione Desktop remoto e da lì al desktop o alle app che sta tentando di usare.

Ma non finisce qui. Grazie a Mr Key Shop è possibile accedere anche a sistemi operativi compatibili con Windows Server 2022. Acquistare Windows 11 o Windows 10 al miglior prezzo è possibile grazie alle offerte vantaggiose presenti sul catalogo.

Mr Key Shop vende esclusivamente licenze Windows Server genuine al 100%, lifetime verificate e garantite. Grazie al lavoro di acquisizione e verifica, l'offerta diventa tanto vantaggiosa quanto certificata: solo pagamenti tracciati e solo licenze di qualità. Il catalogo comprende tanto il fronte server quanto i sistemi operativi tradizionali (da Windows 7 a Windows 11), passando per pacchetti Office, software antivirus ed un'ampia gamma di soluzioni VPN.

Le licenze sono consegnate immediatamente e per via digitale: sarà una mail contenente il codice di licenza a consentire di procedere con l'installazione dell'ISO (il link per il download è contenuta nella medesima mail per facilitare la procedura) e l'intera procedura è ben esplicata nelle istruzioni a corredo. Ad esempio: chi acquista una licenza Windows Server 2022 riceve una mail con il codice per l'attivazione, un link per il download di Windows Server 2022, le istruzioni per l'installazione ed in pochi minuti avrà la propria macchina attiva e pronta per tutti i settaggi del caso.

L'assistenza tecnica è gratuita e in lingua italiana. Il punteggio di 4,9/5 accumulato su oltre 1900 recensioni validate da TrustPilot rendono Mr Key Shop un riferimento al quale potersi affidare con massima serenità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.