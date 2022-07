Windows Server 2012: fine del supporto a ottobre 2023

Negli ultimi giorni, è stato ricordato ai clienti Microsoft che il glorioso ma ormai "vetusto" Windows Server 2012 raggiungerà la fine del supporto esteso (EOS) il prossimo anno, per la precisione il 10 ottobre 2023. Una volta raggiunta la fatidica data, il colosso di Redmond smetterà di fornire supporto tecnico e correzioni di bug per i problemi scoperti, il che potrebbe andare a influire sull’usabilità e sulla stabilità del sistema.

Windows Server 2012: il supporto esteso termina il 10 ottobre 2023

Per chi non ne fosse a conoscenza o per chi non lo ricordasse, Windows Server 2012 è stato rilasciato a ottobre del 2012 ed è da poco entrato nel suo decimo anno di operatività. Ha già raggiunto la data di fine mainstream oltre tre anni fa, il 9 ottobre 2018.

In virtù delle circostanze, Microsoft consiglia ai clienti di migrare applicazioni e carichi di lavoro su Azure per fare in modo da evitare eventuali difficoltà. Gli utenti posso valutare pure di passare alle macchine virtuali di Azure, tra cui Azure Dedicated Host, Azure VMware Solution e Azure Stack, al fine di ottenere tre anni aggiuntivi di aggiornamenti di sicurezza estesi senza dover andare incontro ad alcun costo.

Microsoft ha altresì comunicato che Microsoft SQL Server 2012, il sistema di gestione dei database relazionali dell’azienda, verrà ritirato il 12 luglio 2022, ovvero dieci anno dopo il suo rilascio avvenuto a maggio 2012.

L'azienda di Redmond suggerisce inoltre agli amministratori che desiderano mantenere i loro server in esecuzione e ricevere ancora correzioni di bug e aggiornamenti di sicurezza di effettuare l'aggiornamento a Windows Server 2019 e SQL Server 2019.