Whatsapp sta per introdurre un lettore multimediale per la sua app desktop, ecco cosa cambierà

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo e di proprietà di Meta, ha iniziato a testare un nuovo lettore audio per i suoi utenti desktop. Con questa funzione, gli utenti potranno continuare ad ascoltare note/messaggi vocali anche dopo aver ridotto a icona la chat o essere passati a un’altra chat.

La funzione assomiglia al lettore picture-in-picture di WhatsApp, che consente agli utenti di riprodurre video in una mini finestra. In questa nuova funzionalità, un lettore audio globale appare in basso quando l’utente passa a un’altra chat o finestra. Una funzione che molti utenti hanno richiesto già dal lancio dell’applicativo desktop anni fa, ma che per qualche strana causa ha sempre tardato ad arrivare.

Gli utenti saranno in grado di passare rapidamente da una conversazione all’altra mentre ascoltano le note vocali e consentirà loro anche di conoscere l’andamento della nota vocale che sta suonando con l’aiuto di una barra mobile. La funzione è disponibile su WhatsApp beta per desktop 2.2204.5, ma potrebbe essere disponibile nella versione 2.2204.1 per alcuni utenti dell’app desktop.

Novità per gli utenti desktop

Questa funzione è stata vista in precedenza nella versione beta di WhatsApp iOS. Il tracker di aggiornamento di WhatsApp da WABetainfo ha confermato la funzionalità nel rapporto con uno screenshot che mostrava il lettore audio globale.

In precedenza, WhatsApp ha introdotto la funzione di pausa e riproduzione per le note vocali sul desktop di WhatsApp. Questa nuova funzionalità fa parte di molti altri sviluppi. Secondo altri rapporti di WABetainfo, WhatsApp per Android beta 2.22.4.12 potrebbe avere la funzione che impedisce la visualizzazione dei contenuti multimediali nella galleria quando l’utente ha attivato l’opzione dei messaggi a scomparsa. WhatsApp sta anche testando un menu dei sottotitoli ridisegnato e messaggi di reazione simili a quelli che troviamo su iMessage.

Fonte: cnbctv