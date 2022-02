Whatsapp pronta a lanciare le “Community”, nuova funzione per gestire molti gruppi insieme

Secondo quanto riferito, WhatsApp ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento beta per gli utenti Android. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la società lo ha rilasciato tramite il programma Google Play Beta, portando la versione fino alla 2.22.4.9. Il rapporto menziona inoltre che l’ultimo aggiornamento beta viene fornito con riferimenti sull’introduzione alla funzione “Community“. Secondo gli screenshot condivisi con il rapporto, l’app mostrerà una nuova pagina introduttiva quando la funzione “Community” verrà lanciata per la prima volta.

Gli screenshot rivelano anche che la funzione consentirà di aggiungere i gruppi gestiti in un’unica stanza per garantire un facile accesso alle funzioni di amministrazione. Gli screenshot suggeriscono anche che gli utenti saranno in grado di inviare un messaggio a tutti i gruppi contemporaneamente. Un riferimento nascosto simile è stato individuato anche nell’aggiornamento beta rilasciato per smartphone iOS alcune settimane fa. Per chi non lo sapesse, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Facebook sta lavorando da tempo su una funzione Community.

Informazioni su questa nuova funzione chiamata “Community”

Secondo i precedenti rapporti di WABetainfo, la funzione Community potrà essere modificata e si potrà scegliere il nome e una descrizione, proprio come in un “Gruppo“. Dopo aver inserito il nome e la descrizione, gli utenti avranno la possibilità di creare un nuovo gruppo o collegare fino a 10 gruppi. A parte questo, l’aggiornamento fa riferimento anche a un misterioso “Gruppo nella Community“. Lo scopo del gruppo che viene creato automaticamente dalla piattaforma è sconosciuto, ma i rapporti suggeriscono che consentirà agli amministratori di condividere un messaggio con tutti quelli collegati.

Un vecchio rapporto suggerisce che quando gli utenti si uniscono a una comunità, non saranno in grado di visualizzare i gruppi che sono stati scollegati. Inoltre, quando gli utenti lasciano una community, non potranno più visualizzare i gruppi collegati alla community. Poiché questa funzione è in fase di sviluppo, al momento non è possibile creare questo tipo di gruppo. La piattaforma probabilmente lancerà la funzione in futuri aggiornamenti.

Fonte: timesofindia