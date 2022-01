Whatsapp su iPad: l’app nativa è in arrivo, forse

Chi possiede un iPad e utilizza WhatsApp su iPhone o comunque sul proprio smartphone, si chiede praticamente da sempre se e quando verrà rilasciata un’app nativa mediante cui poter sfruttare il celebre servizio di messaggistica anche tramite il tablet a marchio Apple. Ebbene, a quanto pare prossimamente una soluzione del genere per iPad sarà davvero resa disponibile.

WhatsApp per iPad: le dichiarazioni del CEO fanno sperare bene

Non si tratta di voci di corridoio, ma di una dichiarazione rilasciata direttamente da Will Cathcart, l’uomo a capo della divisione Meta che si occupa di WhatsApp, il quale ha affermato, appunto, che all’azienda piacerebbe realizzare un’app ufficiale per iPad. Per il momento, però, il progetto non è stato ancora ufficializzato, ma di sicuro ne vedremo delle belle nei prossimi mesi.

La gente ci chiede da tanto tempo di avere un’applicazione per iPad e noi vorremmo davvero farla.

Da notare che sino a questo momento non era stato possibile rendere disponibile un’app nativa per iPad a causa del modo in cui i dati sulla piattaforma vengono crittografati, il che non permetteva all’azienda di sincronizzare correttamente le informazioni su più dispositivi mantenendo il medesimo livello di sicurezza.

Ora, però, la funzione multi-dispositivo è inclusa, sebbene sotto forma di beta, nella versione stabile di WhatsApp, per cui l’account su cui si abilita viene mappato in maniera corretta su quattro differenti device usando una chiave sita sui server del servizio.

Allo stato attuale, WhatsApp è fruibile su smartphone e anche per dispositivi desktop e Web, ma in questi ultimi due casi si tratta di una replica di quel che avviene su mobile, non di istanze a sé stanti, e per funzionare e richiesto il collegamento al cellulare. Il supporto multi-dispositivo, invece, consente di aggirare questo limite. Teoricamente, dunque, un’app di WhatsApp per iPad è cosa fattibilissima.

Fonte: The Verge