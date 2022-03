HP EliteDesk 800 G2: Core i5 8/240GB a soli 227 euro

Se vuoi portare a casa un vero affare per il tuo nuovo Mini PC, allora non potrai rinunciare all’HP EliteDesk 800 G2. Si tratta di una soluzione equipaggiata con un processore Intel Core dal rapporto qualità/prezzo eccezionale, perfetto sia per l’uso professionale che domestico, disponibile a soli 227 euro su Amazon.

Mini PC HP EliteDesk 800 G2: caratteristiche tecniche

Il computer, come da tradizione, offre uno chassis sottile con un pannello a scorrimento che offre un facile accesso all’hardware interno. Ospita un processore Intel Core i5-6400T quad-core con una frequenza massima di 2,8GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM e un SSD da 240GB, il tutto completamente espandibile. La memoria RAM può raggiungere addirittura i 64GB, mentre per l’archiviazione di massa è possibile sia sostituire l’SSD preinstallato, che aggiungerne un secondo M.2 2280. Si tratta di una configurazione dalle ottime performance, capace di gestire in maniera rapida e reattiva il pacchetto Office così come alla navigazione e la fruizione dei contenuti multimediali. È perfetto, quindi, anche a casa in sostituzione dei tradizionali desktop per chi desidera buone prestazioni ad un prezzo accessibile e con il minimo ingombro.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 6 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A questa si aggiunge una porta USB Type-C frontale ideale per collegare i dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono ben tre, di cui due DisplayPort e una VGA che consentono di collegare fino a 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce la migliore velocità e stabilità di rete grazie alla connessione via cavo. Tuttavia, non manca in confezione un pratico dongle USB che consente di collegare il computer alla rete tramite connessione Wi-Fi. Infine, il computer rientra nel programma Amazon ReNew, il che vuol dire che verrà consegnato in condizioni estetiche e funzionali al pari di un prodotto nuovo insieme a tutte le garanzie tradizionali di Amazon.

Oggi puoi acquistare l’HP EliteDesk 800 G2 a soli 227 euro su Amazon con uno sconto di 13 euro sul prezzo di listino e spedizione Prime.