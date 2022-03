Bitcoin è più volatile che mai a causa della guerra in Ucraina

Negli ultimi giorni, il prezzo del Bitcoin ha visto una volatilità mai conosciuta prima d’ora. Il tutto in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, che ha influenzato i mercati delle criptovalute e degli investimenti azionari.

Hai un’alta probabilità di perdere tutto, ma una piccola possibilità di vincerlo alla grande. Non scommettere una somma che potrebbe gravare sulla tua famiglia o impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi”

afferma Nate Nieri, un CFP con Modern Money Management a San Diego, in California.

L’andamento di Bitcoin

Il Bitcoin ha superato i 40.000$ lunedì mattina, salendo al suo punto più alto da quando è sceso sotto i 35.000$ subito dopo l’invasione russa di mercoledì scorso. Crollo del quale puoi leggere tramite il nostro articolo “Bitcoin e altre criptovalute precipitano dopo l’attacco militare in Ucraina“.

Gli esperti hanno detto a NextAdvisor che l’adozione delle criptovalute è sempre più mainstream; un mercato delle criptovalute, che segue sempre più il mercato azionario, e il crollo dei prezzi all’inizio dell’anno stanno tutti contribuendo alla volatilità dei prezzi delle criptovalute che stiamo vedendo in questo momento.

Ethereum sta seguendo uno schema simile.

Bitcoin ha superato i 40.000$ per la maggior parte di febbraio, dopo un inizio anno lento. È sceso sotto i 34.000$ a gennaio, il prezzo più basso di Bitcoin da luglio 2021.

Quali sono i fattori determinanti nella volatilità della valuta digitale?

Il prezzo in calo di Bitcoin nelle ultime settimane arriva in mezzo a un continuo aumento dell’inflazione, il peggior mese del mercato azionario da marzo 2020, e segnali continui che la Federal Reserve inizierà ad aumentare i tassi nella sua prossima riunione di marzo nel tentativo di contrastare l’inflazione.

Nel frattempo, i funzionari del governo hanno continuato a mostrare interesse per una regolamentazione e un coinvolgimento più forti nelle valute digitali come nel caso di El Salvador (per scoprire di più leggi il nostro articolo “Boom Bitcoin a El Salvador“), inclusa la possibilità di creare una valuta digitale emessa dal governo.