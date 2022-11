Zorin OS 16.2: arrivato il supporto alle applicazioni Windows

Il team di programmatori di Zorin OS, distribuzione Linux basata su Ubuntu 20.04 LTS (Long Term Support) "Focal Fossa", ha pubblicato una nuova point release di tale sistema operativo. Zorin OS 16.2 implementa una serie di novità davvero interessanti che vanno a migliorare la già buona user experience del progetto. Ad esempio l'innovazione di maggiore rilievo è sicuramente l'implementazione di un supporto alle applicazioni Windows out-of-the-box. Per garantire tale funzionalità viene sfruttato il noto "non-emulatore" Wine. Si tratta di un layer di compatibilità open source già sfruttato in moltissimi altri progetti similari e che sostanzialmente consente agli utenti delle distribuzioni di utilizzare un vastissimo bacino di programmi e videogiochi scritti unicamente per il sistema operativo di Microsoft.

Zorin OS è una distribuzione che ha come target gli utenti che vorrebbero migrare da Windows a Linux. Dunque anche se il parco applicativi Linux non ha nulla da invidiare a quello di Windows l'integrazione di Wine in Zorin OS non deve stupire, anzi si tratta di una feature necessaria per aiutare le persone ad abituarsi al nuovo sistema operativo senza dover per forza abbondonare completamente alcuni applicativi, o giochi, a cui erano particolarmente affezionati e che non hanno una versione nativa per Linux.

Zorin OS 16.2 integra una UI che ricorda quella di Windows 11 inoltre al suo interno troviamo LibreOffice 7.4, in modo tale che gli utenti possano gestire qualsiasi tipologia di documenti, fogli di calcolo e presentazioni multimediali senza problemi.

Sono state aggiunte delle novità anche per Zorin Connect, l'applicazione dedicata all'integrazione di alcune funzionalità con il proprio smartphone Android, che adesso è stata aggiornato in modo tale da poter visualizzare lo status della batteria del proprio cellullare direttamente dal desktop. Inoltre ora è possibile condividere il clipboard di sistema con il telefono ed utilizzare i controlli multimediali da remoto.

Il media d'installazione di Zorin OS 16.2 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.