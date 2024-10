Zoom: avatar AI potranno parlare con il team al posto degli utenti

Zoom consentirà presto agli avatar AI di partecipare alle riunioni al posto degli utenti. Come parte di una più ampia espansione dell'AI, l’azienda ha annunciato che presto gli utenti potranno creare il loro avatar AI personalizzato che può essere utilizzato per inviare brevi messaggi al proprio team. Per fare ciò sarà necessario registrare un video selfie che l'AI di Zoom utilizzerà per creare un avatar somigliante, capace di parlare come l’utente. Da lì, si dovrà scrivere il messaggio che l’avatar AI dovrà pronunciare e poi farlo parlare durante la riunione. Questa novità funzionerà solo con la funzione Zoom Clip. Zoom sta prendendo in considerazione la possibilità dei deepfake. Come dichiarato in conferenza stampa da Smita Hashim, Chief Product Officer dell’azienda: "stiamo gestendo la cosa con molta attenzione, con autenticazione avanzata, tecnologia di watermarking e rigide policy di utilizzo".

Zoom: avatar AI degli utenti disponibili solo con AI Companion

Gli avatar AI saranno lanciati all'inizio dell'anno prossimo come parte dell'add-on AI Companion personalizzato di Zoom, che costerà 12 dollari in più al mese. Per chi ha soltanto un abbonamento a pagamento, l’azienda consentirà comunque di creare clip utilizzando avatar AI e voci preimpostati. Durante un'intervista a Decoder a giugno, il CEO dell’azienda, Eric Yuan, ha menzionato il suo obiettivo di consentire di inviare un "gemello digitale" a riunioni e chiamate mentre si sta facendo qualcos'altro. Come dichiarato da Yuan: "Oggi per questa sessione, idealmente, non ho bisogno di partecipare. Posso inviare una versione digitale di me stesso per partecipare così posso andare in spiaggia. Non ho bisogno di controllare le mie e-mail. La versione digitale di me stesso può farlo al posto mio".

Insieme agli avatar AI, il nuovo componente aggiuntivo personalizzato di Zoom consentirà alla sua intelligenza artificiale di integrarsi con più app di produttività di terze parti, come Zendesk e Asana. Inoltre, l’azienda introdurrà nuove opzioni AI di personalizzazione che è possibile utilizzare per creare modelli di riepilogo personalizzati per le riunioni.