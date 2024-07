WhatsApp lancerà un generatore di avatar AI personalizzato

WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità di intelligenza artificiale generativa che dovrebbe consentire agli utenti di creare avatar personalizzati di se stessi. La funzionalità è attualmente in sviluppo ed è individuata nella nuova WhatsApp Beta per Android 2.24.14.7 da WABetaInfo. Per generare i nuovi avatar, WhatsApp dovrebbe utilizzare una combinazione di immagini fornite dall'utente, istruzioni di testo e il modello AI Llama di Meta. Come mostrato in uno screenshot pubblicato da WABetaInfo, la piattaforma afferma che gli utenti possono immaginarsi “in qualsiasi ambiente, dalla foresta allo spazio”. Gli esempi sembrano abbastanza simili a quelli degli altri generatori di intelligenza artificiale. In particolare, assomigliano molto a quelli utilizzati da app come Lensa AI o la funzione selfie "Dreams" di Snapchat.

WhatsApp: come creare i nuovi avatar AI personalizzati

Per creare l'avatar personalizzato, l’utente di WhatsApp dovrà in primis scattarsi una foto (un selfie). Questa verrà poi utilizzata per addestrare Meta AI a produrre immagini che mostrino l'utente stesso in qualsiasi ambiente. In seguito, sarà quindi possibile generare i propri avatar digitando “Imagine me” con una descrizione dell'impostazione nella chat di Meta AI, o in altre conversazioni WhatsApp digitando “@Meta AI imagine me”. Secondo quanto riferito, la funzione sarà facoltativa e richiederà agli utenti di abilitarla manualmente nelle impostazioni di WhatsApp prima di poter essere utilizzata. WABetaInfo afferma inoltre che le immagini di riferimento possono essere eliminate in qualsiasi momento tramite le impostazioni Meta AI.

Non vi è alcuna indicazione su quando la nuova funzionalità selfie Imagine AI sarà generalmente disponibile. La piattaforma sta ancora implementando il supporto per il suo chatbot Meta AI, insieme alla generazione più generale di immagini AI in tempo reale per gli utenti negli Stati Uniti. Ciò fa pensare che potrebbe volerci un po’ di tempo prima del lancio della nuova funzionalità avatar AI a livello globale.