ZetaOffice: LibreOffice per i browser Web

ZetaOffice è una suite per ufficio basata su LibreOffice, l'alternativa open source alla suite Office di Microsoft. È stata progettata per offrire un'esperienza completa su web, Desktop e dispositivi mobile. Consente infatti agli utilizzatori di accedere ai propri documenti da qualsiasi device, potendo mantenere il controllo sui dati attraverso l'auto-hosting o utilizzando una rete di distribuzione dei contenuti via CDN (Content Delivery Network) per un accesso più rapido a livello globale.

Le funzionalità di ZetaOffice

Una delle caratteristiche più interessanti di ZetaOffice riguarda la compatibilità con l'API UNO (Universal Network Objects) di LibreOffice. Scelta che permette un'integrazione fluida con i sistemi esistenti e la personalizzazione dei flussi di lavoro. Gli utenti possono scegliere tra l'auto-hosting o l'utilizzo della CDN, selezionando di volta in volta il modello di distribuzione più adatto alle proprie esigenze.

La suite comprende tre applicazioni principali:

Writer : un elaboratore di testi completo con opzioni avanzate di formattazione e stile.

: un elaboratore di testi completo con opzioni avanzate di formattazione e stile. Calc : un'applicazione avanzata per i fogli di calcolo con strumenti per l'analisi dei dati e la creazione di grafici.

: un'applicazione avanzata per i fogli di calcolo con strumenti per l'analisi dei dati e la creazione di grafici. Impress: con cui creare facilmente presentazioni multimediali anche grazie ad una vasta scelta di modelli e transizioni.

Strumenti per gli sviluppatori

La piattaforma ZetaOffice è attualmente in fase di beta aperta e offre l'opportunità di testare le funzionalità disponibili prima del rilascio di una versione definitiva. Per rimanere aggiornati sul lancio ufficiale e sulle future offerte è possibile iscriversi alla newsletter dal sito ufficiale del progetto.

Per chi desidera mettere alla prova ZetaOffice sono disponibili alcune demo online che permettono di esplorare le funzionalità di Writer, Calc e Impress direttamente da browser Web. Gli sviluppatori interessati all'integrazione di ZetaOffice nelle proprie applicazioni web possono sfruttare invece la libreria zeta.js che permette di eseguire un'istanza di ZetaOffice integrata su pagine Internet e di controllarla tramite codice JavaScript attraverso l'interfaccia UNO di LibreOffice.