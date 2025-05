YouTube testa un piano d'abbonamento Premium per due persone

Una nuova opzione per due persone si aggiunge al ventaglio di offerte di YouTube Premium, pensata per offrire maggiore flessibilità e risparmio. La piattaforma ha avviato la sperimentazione di un piano per due persone in mercati selezionati come India, Francia, Hong Kong e Taiwan. Questa soluzione si colloca a metà strada tra l'abbonamento individuale e quello familiare, consentendo a coppie o coinquilini di condividere i vantaggi del servizio a un costo più contenuto.

La nuova proposta si inserisce in una strategia di diversificazione che punta a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più variegato. Con questa mossa, YouTube segue l'esempio di altre piattaforme come Spotify, che già offrono piani Duo per conviventi. L'obiettivo è intercettare una fascia di utenti che considera eccessivo il costo di un abbonamento familiare, ma che desidera comunque condividere i benefici del abbonamento Premium con un'altra persona.

Non è la prima volta che YouTube adotta strategie innovative per ampliare la propria base di utenti paganti. Nel marzo 2025, la piattaforma ha introdotto Premium Lite in diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Germania. Questa opzione offre un’esperienza di streaming senza pubblicità a un prezzo ridotto, sebbene con funzionalità limitate rispetto all'abbonamento completo. Questi cambiamenti rispondono anche al malcontento generato da alcuni recenti aumenti di prezzo, cercando di fidelizzare gli utenti attraverso soluzioni più accessibili.

125 milioni di abbonati attuali

Attualmente, YouTube conta oltre 125 milioni di abbonati globali, includendo anche coloro che si trovano in periodo di prova. La sperimentazione del piano per due persone rappresenta un passo significativo per adattarsi alle esigenze dei consumatori moderni. Il servizio offre la possibilità di usufruire di funzionalità avanzate come la riproduzione in background, il download offline e l’accesso esclusivo ai contenuti originali della piattaforma.

La decisione di testare questa nuova formula in mercati specifici evidenzia l'approccio graduale e strategico di YouTube. Non è ancora chiaro se e quando questa opzione verrà estesa ad altri paesi, ma l'iniziativa rappresenta un chiaro segnale della direzione intrapresa dalla piattaforma per diversificare le proprie entrate.