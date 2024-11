YouTube: testa swipe in basso per passare a video successivo

YouTube riceve spesso piccole modifiche al design. Alcune di esse sono accolte con favore, mentre altre sono aspramente criticate. A quanto pare, Google starebbe testando una nuova modifica che potrebbe migliorare l’esperienza degli utenti, permettendo di passare da un video all’altro con un semplice gesto di scorrimento, come accade su Instagram o TikTok. Come notato dall’utente Tushar Mehta sulla piattaforma social X, YouTube per Android ha modificato il comportamento della gesture di scorrimento verso il basso.

Attualmente, scorrendo verso il basso su un video a schermo intero si esce da tale modalità e si torna alla all’interfaccia utente standard di YouTube. Tuttavia, grazie ai test in corso, l'esecuzione del gesto di scorrimento verso il basso riproduce invece il video successivo. In particolare, questa funzionalità è simile a quella già presente per i video brevi della scheda YouTube Shorts nell'app. La funzionalità è attualmente in fase di test e sembra essere disponibile solo per un gruppo limitato di utenti. Inoltre, la modifica della gesture di scorrimento verso il basso non è stata individuata nell'app iOS.

YouTube: nuova funzionalità potrebbe compromettere la facilità d’uso

Com’è noto, ad oggi è già presente un pulsante dedicato per uscire ed entrare nella modalità a schermo intero nell'interfaccia utente del player di YouTube. Tuttavia, questa nuova gesture potrebbe essere molto più comoda. Ad esempio, risulta molto più utile quando si usa un dispositivo con schermo più grande, come quello di un tablet Android. Sebbene questa modifica possa portare coerenza tra la navigazione video in formato breve e quella in formato lungo, compromette la facilità d'uso. Poiché nell'interfaccia utente del player di YouTube è disponibile anche un pulsante dedicato "Avanti", molti utenti concordano che sarebbe meglio se l’app mantenesse il gesto di scorrimento verso il basso esclusivo per uscire e accedere alla modalità a schermo intero. L’azienda di Mountain View non ha ancora confermato la funzione. Come tutte le altre funzionalità in fase di test, è infatti probabile che questa non venga mai implementata nella versione finale.