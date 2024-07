YouTube Music: tool AI per trovare titolo dei brani come Shazam

YouTube Music ha introdotto due nuovi modi per aumentare la scoperta dei brani sulla sua piattaforma. L’azienda ha annunciato lunedì che sta sperimentando una funzione radio conversazionale generata dall'intelligenza artificiale. Inoltre, sta lanciando un nuovo strumento simile a Shazam per aiutare gli utenti a scoprire il nome di una canzone cantando, canticchiando o suonandone parti. La nuova funzionalità radio conversazionale generata dall'intelligenza artificiale in YouTube Music è stata lanciata per alcuni utenti Premium negli Stati Uniti. Gli utenti che hanno accesso alla funzione possono creare una stazione radio personalizzata descrivendo ciò che desiderano ascoltare. Ad esempio, è possibile chiedere "ritornelli pop orecchiabili" o "brani pop allegri". Il lancio della funzionalità sperimentale non è una sorpresa, poiché l’azienda la stava già testando, come riferito la scorsa settimana da 9to5Google.

YouTube Music: in arrivo playlist AI

La funzionalità di YouTube Music è molto simile agli strumenti di generazione di playlist AI attualmente testati da Spotify, Amazon Music e da Deezer. Tutti e quattro i servizi di streaming musicale stanno introducendo modalità per offrire agli utenti la possibilità di inserire prompt testuali per generare un'esperienza di ascolto personalizzata. Gli utenti che hanno accesso alla nuova funzionalità inizieranno a vedere una nuova scheda "Chiedi musica come preferisci" nel feed home dell'app. Dopo aver fatto clic sulla scheda, l'app aprirà un'interfaccia utente conversazionale in cui si potrà inserire un messaggio personalizzato o selezionarne uno suggerito. Sebbene la funzione sia attualmente disponibile solo per utenti selezionati, YouTube afferma che in futuro la renderà disponibile a tutti utenti.

Per quanto riguarda la nuova funzione di riconoscimento dei brani, gli utenti di YouTube Music possono anche cercare brani nel catalogo dell'app in base al suono. Ora, quando si tocca "Cerca" nell'app, si potrà visualizzare un'icona a forma d'onda che permetterà di trovare il nome di una canzone cantandola, canticchiandola o suonandola. Sebbene Shazam sia probabilmente lo strumento di riconoscimento dei brani più famoso, la nuova funzionalità di YouTube Music va oltre Shazam in quanto consente di trovare il titolo di un brano canticchiandolo. Dall’altro lato, Shazam funziona solo se si riproduce il brano vero e proprio. Lo strumento di rilevamento dei brani di YouTube Music, inizialmente disponibile per utenti selezionati di YouTube Music su Android all'inizio di quest'anno, è ora ufficialmente disponibile per tutti gli utenti.