YouTube Music lancerà radio AI che sfrutta prompt testuali

Sembra che Google stia testando una nuova funzionalità di intelligenza artificiale generativa per YouTube Music. Utilizzando la nuova funzionalità, gli utenti di YouTube Music possono inserire un messaggio e generare una radio personalizzata. La funzionalità è stata individuata da un utente Reddit, kater_pro, e sembra essere disponibile per un numero limitato di utenti. Si prevede che una volta che la funzionalità sarà attiva per gli utenti, una scheda "Ask for music any way you like" verrà visualizzata direttamente nel feed Home. Come mostrato dallo screenshot condiviso dall'utente, la scheda appare in viola/rosa ed è simile alla scheda attualmente presente "Create a radio: Your music tuner", che ora ha guadagnato un posto permanente nella scheda Libreria, poi New FAB all'inizio di questo anno.

YouTube Music: come funzionano le stazioni radio AI

Quando si tocca la scheda "Ask for music any way you like", si apre un'interfaccia utente basata su chat. C'è un campo vuoto in basso che ti consente di scegliere "Ask for music". Questa pagina viene avviata come interfaccia utente a pagina intera, con un badge "Experiment" nell'angolo in alto a destra. Gli utenti hanno la possibilità di inserire il messaggio tramite voce o utilizzando la tastiera del proprio dispositivo. YouTube Music spiega come "le risposte generate dall'intelligenza artificiale sono sperimentali. La qualità e l'accuratezza possono variare. Non inserire informazioni riservate o personali riguardanti te stesso o altri". Oltre al campo di immissione di un messaggio, lo screenshot mostra un carosello a doppia riga di suggerimenti. Questo include ritornelli pop accattivanti, colonne sonore epiche, brani pop allegri ecc. C'è anche un prompt "Surprise me!" che presumibilmente genererà automaticamente una stazione radio.

YouTube Music genererà e mostrerà una stazione radio e utilizzerà la scheda playlist esistente per mostrare il risultato. In particolare, il nome del prompt viene utilizzato come nome della stazione, mentre l'etichetta riporta "Create for you" e viene fornita con una descrizione. Secondo lo screenshot condiviso dall'utente Reddit, per "Queer Hip Hop Beats" YouTube Music ha generato parole e musica adatta per celebrare l'orgoglio queer per l'arte hip hop. I primi tre brani sono elencati con i pulsanti per riprodurre/mettere in pausa, salvare nella libreria e un menu extra.