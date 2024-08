YouTube consente di condividere video da un timestamp specifico

YouTube ha recentemente introdotto una nuova funzionalità che potrebbe far piacere alla maggior parte degli utenti Android e iOS. L’app mobile ha infatti introdotto un nuovo interruttore che consente agli utenti di condividere un video in riproduzione da un timestamp specifico. Si tratta di una modifica lato server, quindi non c’è bisogno di aggiornare nulla. In particolare, il processo di condivisione di un video non è cambiato, ma è stato aggiunto un nuovo interruttore alla sezione di condivisione. In precedenza, la condivisione di un timestamp specifico o di link a timestamp su YouTube mobile non era sempre un'esperienza fluida.

Non è chiaro quando la modifica abbia iniziato a essere visibile agli utenti, ma adesso è disponibile. Fino ad oggi, l’altro modo per condividere un timestamp su YouTube mobile era usare la funzione "Clip", disponibile all'interno dell'opzione "Remix". Tuttavia, si trattava di un processo noioso in quanto richiedeva di ritagliare un video e l'output era un video YouTube Short di 60 secondi. La nuova funzione di condivisione del timestamp è diversa e consente di condividere un timestamp video. Ciò potrebbe essere utile in situazioni in cui si trova una parte interessante in un video lungo che si desidera condividere con gli altri. Gli utenti usare il pulsante per condividere il momento esatto in cui si trovano le informazioni importanti nel video.

YouTube: come funziona la nuova opzione di condivisione

Adesso, quando si clicca sul pulsante Condividi, gli utenti vedranno un nuovo interruttore in alto a destra della sezione di condivisione. Questo consente di condividere un orario specifico o una parte del video attualmente in riproduzione. Questo elimina la necessità di visualizzare YouTube in un browser mobile, quindi aggiungere "&t=" e l'orario specifico nel formato "XmXXs". Sul desktop, puoi inserire manualmente un timecode o fare clic con il pulsante destro del mouse sul video e scegliere l'opzione "Copia URL video all'orario corrente". Tale opzione fino ad oggi non era disponibile su YouTube mobile. Per modificare il timestamp, bisogna invece scorrere la barra di ricerca sul video. Infine, bisogna mettere in pausa il video e utilizzare il menu "Condividi" per condividere il timestamp specifico.